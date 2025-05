L’Ssd UniMe chiude seconda al Trofeo Piskeo Memorial Laganà

La manifestazione in ricordo di Mirko Laganà, giunta alla sua 19ª edizione, regala soddisfazioni sotto forma di medaglie e record alle società peloritane

MESSINA – Tre giorni intensi con oltre 1400 atleti impegnati in cinque sessioni e tutte le categorie degli agonisti rappresentate dagli Esordienti B, passando per gli Esordienti A e anche tutti i Categoria: Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Una festa ma soprattutto un ottimo modo per ricordare Mirko Laganà con il Piskeo diventato ormai punto di riferimento del nuovo siciliano e non solo. Quest’anno infatti sui blocchi della piscina della Cittadella Universitaria c’era anche Lorenzo Gargani, siciliano tesserato con il Cus Udine e campione italiano in carica dei 50 farfalla uomini.

“Siamo soddisfatti di come sono andate le cose – ha dichiarato Grazia Laganà, presidente del comitato organizzatore e mamma di Mirko -, la risposta numerica e di calore dei ragazzi e dei loro genitori ci ha fornito piacevoli conferme. Ce lo aspettavamo perché siamo sempre molto positivi, ma è bello ricevere dei consensi. Tra pochi giorni, inizieremo già a lavorare per l’appuntamento del 2026, che sarà quello “20° Trofeo Piskeo” e, quindi, un’edizione speciale dell’evento. Ringrazio, infine, tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione”.

In vasca alla fine domina come spesso accade per qualità e quantità la società etnea Poseidon che vince la classifica generale con oltre 1000 punti, al secondo posto l’UniMe che si conferma ormai una degna rivale nel panorama siciliano. Per la formazione universitaria anche un nuovo record regionale con la 4×50 mista donne composta da Arcudi, Raffa, Ferrara e Iaria che nuotano in 2’01″02 le loro quattro vasche. Per Emma Arcudi inoltre arriva anche l’affermazione nell’Australiana donna, una gara particolare in cui sfidava altre sette atlete, le migliori di questo Piskeo, competendo in tutti e quattro gli stili. In classifica entrano anche la Swimblu Milazzo che chiude dodicesima su 41 società, a punti anche l’Ulysse e la Power Team Messina.

Le medaglie dell’UniMe

Oro per Silvia Raffa nei 50, 100 e 200 rana Ragazze e sempre nella categoria Ragazze per la staffetta 4×50 stile libero con Raffa, Ambesi, Usbergo e Delia. Prima senza rivali Emma Arcudi che cala il poker nella categoria Juniores nella gare 50 e 100 stile libero e farfalla. Nella categoria Unica, che vedeva insieme Cadetti e Seniores, ori per Giorgia Iaria nei 50 farfalla e nella staffetta 4×50 stile libero femminile (Arcudi, Carola Costarella, Ferrara e Iaria) e 4×50 mista femminile (Arcudi, Raffa, Ferrara, Iaria), ancora tra gli uomini per Domenico Costarella nei 50 stile libero e Antonio Bavastrelli nei 400 stile libero e misti.

Argento per Anita Delia nei 100 stile libero, 50, 100 e 200 farfalla Ragazze, seconda piazza per la 4×50 mista composta dalle Ragazze Praticò, Ambesi, Delia e Usbergo, tra i Ragazzi Cristian Molonia si prende la piazza d’onore nei 200 e 400 stile libero. Tra le Juniores Sabrina Ferrara fa doppietta dietro la compagna Arcudi nei 50 e 100 farfalla. Pioggia di argenti nella categoria Unica con Giorgia Iaria seconda nei 100 e 200 farfalla, Domenico Costarella piazza d’onore nei 100 stile libero, alle spalle del nazionale Gianluca Messina, stessa sorte toccata a Bavastrelli nei 200 metri. Ancora Matteo Bolignano nei 100 e 200 rana, secondo posto anche per Simone Romeo nei 100 farfalla e la staffetta 4×50 stile libero composta da Costarella, Bolignano, Barbaro e Ripepi.

Bronzi per Brenda Usbergo nei 50 stile libero Ragazze, ancora per Giorgia Ambesi nei 50 rana Ragazze, mentre tra i Ragazzi Gabriele Arena nei 50 dorso e Alessandro Galletta nei 400 misti. Terzo posto per Sabrina Ferrara nei 200 farfalla Juniores e Alessandro Barbaro nei 50 stile libero della stessa categoria. Terzo posto nella categoria Unica anche per Simone Romeo nei 200 farfalla.

Medaglie per Swimblu e Power Team

La Swimblu ottiene l’oro con Sofia Perdichizzi nei 200 stile libero categoria Unica. Argenti per Diego Zanfardino nei 100 stile libero Ragazzi e ancora Perdichizzi sulla distanza dei 400 metri stile libero categoria Unica. Poi ci sono i bronzi di Aurelio Pandolfo nei 200 farfalla Juniores, infine nelle categoria Unica Giorgia Di Mario nei 400 stile libero, Chiara Sottile nei 50 rana, Perdichizzi nei 100 stile libero e la staffetta Unica 4×50 stile libero femminile composta da Perdichizzi, Zaccone, D’Amico, Di Mario. Per la Power Team tiene alta la bandiera Riccardo Sidoti che conquista il bronzo nei 100 dorso e 50 dorso, la gara Piskeo, tra l’altro in quest’ultima in un podio internazionale con atleti quali Lorenzo Gargani e Gianluca Messina.