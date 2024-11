L’Ssd UniMe di nuoto trionfa al “II Memorial Borracci”

Ottimi risultati alla prima uscita stagionale per il gruppo del responsabile tecnico Diego Santoro

Ottimo avvio di stagione per la Ssd UniMe di nuoto. La formazione guidata dal responsabile tecnico Diego Santoro ha aperto la stagione 2024/2025 partecipando a Lamezia Terme il 2° Memorial Massimo Borracci e vincendo la classifica finale. Per le prime gare in Sicilia bisognerà aspettare questo weekend quando a Paternò gareggeranno gli Esordienti B e A nel “Trofeo Halloween”. Mentre la settimana seguente ci sarà la prima prova tempi per i nuotatori più grandi, i Categoria.

I nuotatori dell’Unime impegnati al Borracci

Ben nutrita la truppa di nuotatori della formazione universitaria, al Borracci hanno preso parte: Alampi Marta, Ambesi Giorgia, Arbitrio Francesca, Arcudi Emma, Barbaro Sofia, Bonina Chiara, Capurro Carlotta, Coltraro Aurora Domenica, Costarella Carola, Cozzucoli Marisol, Cucinotta Sonia, Delia Anita, Ferrara Sabrina Maria, Iaria Aurora, Iaria Giorgia, Irrera Angelica, Loddo Giorgia, Maria Mangano Silvia, Praticò Maria, Raffa Silvia, Riecco Rebecca, Rocchetta Reda Maria, Russo Viola Vittoria, Stracuzzi Teresa, Suriano Nefeli, Usbergo Brenda, Albano Domenico, Albano Jacopo, Annoni Riccardo, Arena Gabriele, Barbaro Alessandro, Bavastrelli Antonio, Bolignano Matteo, Bono Davide, Caccamo Carmelo Libero, Caliri Alessandro, Ceci Marco, Costarella Domenico, Cozzucoli Christian, De Benedetto Bruno Tan, De Benedetto Paolo Duc, Favale Mattia, Galletta Alessandro, Ganino Mattia, Giaconia Giacomo, Irrera Alessandro, Marino Matteo, Mazzocca Alessandro, Megale Francesco, Molonia Gabriele, Molonia Ivan, Monopoli Giovanni, Antonino Orbitello Dario, Ripepi Dario Vincenzo, Romeo Simone, Rugolo Davide e Storace Gabriele.