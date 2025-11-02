L’uccisione a Capizzi del 16enne Giuseppe Di Dio, tre i fermati e s’indaga sul movente

A sparare nel Messinese un ventenne, accompagnato dal padre e dal fratello. Lo sconcerto dell'istituto "Majorana" di Troina. De Luca (M5S) e Hyerace (Pd): "Allarme sociale"

CAPIZZI – Sgomento per l’uccisione ieri sera a colpi di pistola del sedicenne Giuseppe Di Dio. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Mistretta, con il capitano Silvio Imperato, e del Comando provinciale sono in corso. A coordinarle la Procura di Enna. In particolare, sono state fermate tre persone. A sparare un ventenne, già noto alle forze dell’ordine. Con lui, il fratello, 18enne, e il padre, 48enne. Questi ultimi ritenuti responsabili proprio di aver accompagnato il ventenne sul luogo del delitto al momento dell’azione di fuoco.

Intorno alle 22.30, davanti al bar di Capizzi, nel Messinese, il giovane ha esploso alcuni colpi da fuoco.”I colpi esplosi hanno attinto – in modo presumibilmente accidentale – un 22enne, ricoverato all’ospedale di Nicosia, non in pericolo di vita, nonché un 16enne, morto poco dopo essere giunto presso la guardia medica di Capizzi”, ricordano i carabinieri.

Le indagini e il fermo dei tre: un ventenne, un diciottenne e il loro padre

Al centro delle indagini il movente. In campo pure l’ipotesi di un tragico errore. Il ventenne, in realtà, ma è tutto da verificare, avrebbe voluto colpire qualcun altro. Intanto il fermo di indiziato di delitto, nei confronti di chi ha sparato, del fratello e del padre, riguarda i reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. Recuperata e sequestrata l’arma del delitto: una pistola con matricola abrasa.

Il “Majorana” di Troina: “Giuseppe, ricorderemo per sempre il tuo sorriso”

Nel, frattempo, l’istuto “Ettore Majorana” di Troina, frequentato dal sedicenne, ha pubblicato su Facebook un video e lo ha ricordato così: “Siamo in lutto. Ci stringiamo con profondo dolore attorno alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro caro alunno, Giuseppe Di Dio. ​Ricorderemo per sempre il suo sorriso. Tutta la comunità scolastica partecipa al vostro lutto. ​Riposa in pace, Giuseppe”.

I precedenti di Monreale e Palermo. De Luca (M5S): “Le istituzioni si facciano carico del disagio sociale”

Mentre vengono in mente la strage a Monreale di aprile, con tre morti e due feriti, e il recente omicidio di Paolo Taormina a Palermo, interviene il capogruppo del Movimento Cinquestelle, Antonio De Luca: “La notizia del brutale omicidio di un ragazzo di appena sedici anni a Capizzi ci lascia sgomenti e addolorati. È inaccettabile che un giovane perda la vita in modo così violento, in una comunità che oggi piange un figlio innocente e si interroga su come sia potuto accadere. Purtroppo, episodi come questo stanno diventando sempre più frequenti: segnali allarmanti di un disagio profondo che coinvolge le nuove generazioni e che non può più essere ignorato. È necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, si facciano carico di questa vera e propria emergenza sociale con interventi strutturali, capaci di restituire ai giovani opportunità, sicurezza e fiducia nel futuro”.

“Mi auguro che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e che la giustizia faccia presto il suo corso. Come MoVimento 5 Stelle continueremo a sollecitare azioni concrete per la prevenzione della violenza giovanile e per la promozione della cultura della legalità”, conclude il parlamentare regionale messinese.

Hyerace (Pd): “Allarme sociale che investe tutta la Sicilia”

Così, invece, Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd di Messina: “La tragica uccisione del sedicenne a Capizzi e i recenti fatti di Palermo confermano un allarme sociale che riguarda tutta la Sicilia. Violenza giovanile, armi diffuse e solitudine sono segnali di un disagio profondo. Durante la visita della Commissione parlamentare sulle periferie a Messina è emerso chiaramente come in molti territori manchi lo Stato, inteso non solo come controllo ma come strumento di emancipazione attraverso scuola, lavoro, cultura e sport. Come ha ricordato Antonello Cracolici, la diffusione delle armi è ormai un fenomeno preoccupante, simbolo di uno smarrimento di valori. Il Partito democratico della provincia di Messina esprime cordoglio per la vittima e chiede un piano straordinario di interventi sociali e territoriali, sottolineando che la risposta non può essere solo repressiva, ma deve puntare su prevenzione, educazione e inclusione”.