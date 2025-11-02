 L'uccisione a Capizzi del 16enne Giuseppe Di Dio, tre i fermati e s'indaga sul movente

Marco Olivieri

domenica 02 Novembre 2025 - 13:33

A sparare nel Messinese un ventenne, accompagnato dal padre e dal fratello. Lo sconcerto dell'istituto "Majorana" di Troina. De Luca (M5S) e Hyerace (Pd): "Allarme sociale"

CAPIZZI – Sgomento per l’uccisione ieri sera a colpi di pistola del sedicenne Giuseppe Di Dio. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Mistretta, con il capitano Silvio Imperato, e del Comando provinciale sono in corso. A coordinarle la Procura di Enna. In particolare, sono state fermate tre persone. A sparare un ventenne, già noto alle forze dell’ordine. Con lui, il fratello, 18enne, e il padre, 48enne. Questi ultimi ritenuti responsabili proprio di aver accompagnato il ventenne sul luogo del delitto al momento dell’azione di fuoco.

Carabinieri a Capizzi

Intorno alle 22.30, davanti al bar di Capizzi, nel Messinese, il giovane ha esploso alcuni colpi da fuoco.”I colpi esplosi hanno attinto – in modo presumibilmente accidentale – un 22enne, ricoverato all’ospedale di Nicosia, non in pericolo di vita, nonché un 16enne, morto poco dopo essere giunto presso la guardia medica di Capizzi”, ricordano i carabinieri.

Le indagini e il fermo dei tre: un ventenne, un diciottenne e il loro padre

Al centro delle indagini il movente. In campo pure l’ipotesi di un tragico errore. Il ventenne, in realtà, ma è tutto da verificare, avrebbe voluto colpire qualcun altro. Intanto il fermo di indiziato di delitto, nei confronti di chi ha sparato, del fratello e del padre, riguarda i reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. Recuperata e sequestrata l’arma del delitto: una pistola con matricola abrasa.

Il “Majorana” di Troina: “Giuseppe, ricorderemo per sempre il tuo sorriso”

Nel, frattempo, l’istuto “Ettore Majorana” di Troina, frequentato dal sedicenne, ha pubblicato su Facebook un video e lo ha ricordato così: “Siamo in lutto. Ci stringiamo con profondo dolore attorno alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro caro alunno, Giuseppe Di Dio. ​Ricorderemo per sempre il suo sorriso. Tutta la comunità scolastica partecipa al vostro lutto. ​Riposa in pace, Giuseppe”.

I precedenti di Monreale e Palermo. De Luca (M5S): “Le istituzioni si facciano carico del disagio sociale”

Mentre vengono in mente la strage a Monreale di aprile, con tre morti e due feriti, e il recente omicidio di Paolo Taormina a Palermo, interviene il capogruppo del Movimento Cinquestelle, Antonio De Luca: “La notizia del brutale omicidio di un ragazzo di appena sedici anni a Capizzi ci lascia sgomenti e addolorati. È inaccettabile che un giovane perda la vita in modo così violento, in una comunità che oggi piange un figlio innocente e si interroga su come sia potuto accadere. Purtroppo, episodi come questo stanno diventando sempre più frequenti: segnali allarmanti di un disagio profondo che coinvolge le nuove generazioni e che non può più essere ignorato. È necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, si facciano carico di questa vera e propria emergenza sociale con interventi strutturali, capaci di restituire ai giovani opportunità, sicurezza e fiducia nel futuro”.

“Mi auguro che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e che la giustizia faccia presto il suo corso. Come MoVimento 5 Stelle continueremo a sollecitare azioni concrete per la prevenzione della violenza giovanile e per la promozione della cultura della legalità”, conclude il parlamentare regionale messinese.

Hyerace (Pd): “Allarme sociale che investe tutta la Sicilia”

Così, invece, Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd di Messina: “La tragica uccisione del sedicenne a Capizzi e i recenti fatti di Palermo confermano un allarme sociale che riguarda tutta la Sicilia. Violenza giovanile, armi diffuse e solitudine sono segnali di un disagio profondo. Durante la visita della Commissione parlamentare sulle periferie a Messina è emerso chiaramente come in molti territori manchi lo Stato, inteso non solo come controllo ma come strumento di emancipazione attraverso scuola, lavoro, cultura e sport. Come ha ricordato Antonello Cracolici, la diffusione delle armi è ormai un fenomeno preoccupante, simbolo di uno smarrimento di valori. Il Partito democratico della provincia di Messina esprime cordoglio per la vittima e chiede un piano straordinario di interventi sociali e territoriali, sottolineando che la risposta non può essere solo repressiva, ma deve puntare su prevenzione, educazione e inclusione”.

