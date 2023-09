Luciano Ligabue a Reggio Calabria, verso il tutto esaurito per la prima delle due date - Tempostretto

In esclusiva per la Calabria, il 27 e il 28 novembre arriverà infatti in riva allo Stretto il tour promozionale del nuovo disco del rocker emiliano

REGGIO CALABRIA – A un passo dal tutto esaurito per la prima delle due date in programma, cresce l’attesa per il doppio concerto che Luciano Ligabue terrà a Reggio Calabria al PalaCalafiore il prossimo mese di novembre. In esclusiva per la Calabria, il 27 e il 28 novembre arriverà infatti in riva allo Stretto il tour promozionale del nuovo disco del rocker emiliano, “Dedicato a noi”, andando a siglare un nuovo imperdibile appuntamento con la musica dal vivo firmato Ticket Service Calabria. Ligabue è uno dei più grandi artisti italiani e la sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il Paese.

Il cantante sarà a Messina 30 novembre e 1 dicembre al Palarescifina. Le sue canzoni sono diventate degli inni per intere generazioni, con testi che affrontano temi universali come l’amore, la vita e le sfide che incontriamo lungo il cammino. La sua voce potente e la sua presenza carismatica sul palco rendono ogni suo concerto un’esperienza indimenticabile. Le sue canzoni sono diventate parte della colonna sonora delle nostre vite e avere l’opportunità di vederlo esibirsi dal vivo è un privilegio imperdibile.

Saranno due serate piene di energia e di emozioni, indimenticabili: tutti i fan e gli amanti del rock italico non si faranno sfuggire l’occasione di assistere a uno dei concerti più attesi dell’anno, in Calabria. Le prevendite per entrambi i concerti di Ligabue a Reggio Calabria sono disponibili

attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.