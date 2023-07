Ligabue raddoppia a Messina: verso il sold out la prima data al Palarescifina - Tempostretto

Annunciato il secondo concerto. Biglietti in prevendita da domani

MESSINA – Nel giorno del concerto di Tiziano Ferro al San Filippo, Ligabue annuncia la seconda data al Palarescifina di Messina. L’evento del 30 novembre 2023 va ormai verso il sold out: sono rimasti pochi posti in piedi nel parterre e altri a sedere sulle gradinate, laterali rispetto al palco e quasi tutti con visibilità limitata. Da qui la decisione degli organizzatori di raddoppiare la data messinese con un’altra serata, l’1 dicembre 2023. I biglietti saranno messi in vendita sui circuiti tradizionali a partire dalle ore 11 di mercoledì 5 luglio.

Il tour

Ligabue sarà protagonista di due concerti negli stadi di Milano e Roma: domani, mercoledì 5 luglio, allo stadio San Siro di Milano e venerdì 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Dal 9 ottobre partirà invece il tour nei palazzetti. Oltre alla data di Messina, oggi è stato annunciato il raddoppio degli appuntamenti di Perugia e Eboli. Confermata, al momento, invece l’unica data di Reggio Calabria, il 27 novembre al Palasport.

Il nuovo album

A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre uscirà “Dedicato a noi” (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue. L’album, da oggi disponibile in pre-order, è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso insieme a Fabrizio Barbacci. È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

Articoli correlati