Luigi Restivo a Savoca il 30 luglio con lo spettacolo "CantoAutori" - Tempostretto

Nella frazione San Francesco di Paola un viaggio per tappe regionali nel nostro cantautorato

SAVOCA – In piazza San Francesco di Paola, sabato 30 luglio alle 22, lo spettacolo “CantoAutori” di Luigi Restivo, tributo in forma di teatro-canzone a quegli artisti che hanno dato un significativo cambio di rotta alla canzone nel nostro Paese: i cantautori.

Da Modugno a Tenco, da De Andrè a Gaber, passando per Bennato, Branduardi, Battiato e tantissimi altri, la chiave dello spettacolo è quella del viaggio. Un itinerario che attraversa tutta la Nazione partendo da Genova, città in cui nasce la prima “scuola” cantautorale, e procede per tappe regionali. I cantautori raccontano attraverso le canzoni il loro vissuto, la propria visione del mondo, storie, aneddoti interessanti. Per questo i brani vengono analizzati e raccontati al pubblico, in modo che assumano un precipuo valore nel contesto storico odierno. L’esperienza di ascolto è completa, dalla melodia al testo.

Una formula, insomma, per vivere a 360 gradi le canzoni, lungi dal semplice amarcord di brani di successo. La scaletta, ricca e variegata, accontenterà certamente i gusti più diversi e non mancherà di emozionare sia chi quelle canzoni le ha vissute sia chi le ascolta per la prima volta. I più giovani conosceranno così una parte fondamentale di storia della musica italiana d’autore, ancora oggi ineludibile.

Voce e monologhi Luigi Restivo, alle tastiere Paolo Siracusano, alle chitarre Davide Scimone, al basso Armando Fiorello, alla batteria Claudio D’Arrigo, al violino Daniele Testa. L’evento è gratuito. Prossime tappe della tournée nel mese di agosto: l’11 a Roccalumera (piazza Municipio), il 25 a Briga Marina (Circolo Umberto Fiore).