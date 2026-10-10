 A lume di feluca: degustazioni a bordo per promuovere il pesce dello Stretto di Messina

A lume di feluca: degustazioni a bordo per promuovere il pesce dello Stretto di Messina

Marco Ipsale

A lume di feluca: degustazioni a bordo per promuovere il pesce dello Stretto di Messina

sabato 10 Ottobre 2026 - 09:45

Iniziativa per promuovere il consumo consapevole del pescato locale

Il Comune di Messina punta sulla tradizione marinara e sulla valorizzazione della filiera ittica locale. Affidato alla Slow Food Messina Aps il servizio di degustazione e sensibilizzazione educativa legato al progetto “A lume di feluca”, inserito nell’ambito delle iniziative finanziate dalla Regione Siciliana con i fondi Pn Feampa 2021-2027.

Un progetto esperienziale tra tradizione e consumo consapevole

L’iniziativa, dal valore complessivo di 13.440 euro Iva compresa, si sviluppa su un percorso di sette mesi volto a promuovere il consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani. L’evento culturale ed esperienziale intende accendere i riflettori sulla storica pesca del pesce spada nello Stretto di Messina, fatta a bordo delle feluche e avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza del pescato locale, della stagionalità e della tracciabilità alimentare.

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