Incidente mortale a Capo d’Orlando, furgone si ribalta in autostrada

Perde la vita un operaio della zona, ferito il collega che viaggiava con lui in autocarro

Capo d’Orlando – E’ tragico il bilancio dell’incidente avvenuto stasera sull’autostrada A20 all’altezza di Capo d’Orlando. Un furgone ha perso il controllo del mezzo finendo fuori carreggiata. Nello schianto è morto un operaio, mentre il collega a bordo con lui è ferito. Entrambi lavoravano per una ditta della zona e viaggiavano sull’autocarro di servizio.

Incidente mortale sulla A20, la dinamica

La Polizia stradale lavora per chiarire la dinamica dell’incidente, al momento sembra si sia trattato di un sinistro autonomo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in autostrada in direzione Palermo, all’altezza di San Filadelfio. Il veicolo, ribaltandosi, è finito sul lato destro della carreggiata, contro l’area verde e il muro perimetrale di un’abitazione che sorge a ridosso del viadotto, per terminare la corsa nella scarpata laterale al viadotto.

Ferito l’altro operaio, cosa sappiamo delle sue condizioni.

Lo schianto non ha lasciato scampo ad uno dei due occupanti: quando il 118 è arrivato, per lui non c’era più niente da fare. Medicato il collega, poi trasferito in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni sono ora al vaglio dei medici. Per estrarre dalle lamiere il corpo dell’operaio senza vita sono intervenuti i Vigili del Fuoco.