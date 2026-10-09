 Meteo Sicilia, sabato allerta arancione su tutta l'Isola

Meteo Sicilia, sabato allerta arancione su tutta l’Isola

Gianluca Santisi

Meteo Sicilia, sabato allerta arancione su tutta l’Isola

venerdì 09 Ottobre 2026 - 17:20

Il bollettino del Dipartimento Regionale di Protezione Civile

PALERMO – Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per l’intera giornata di domani, sabato 10 ottobre. Su tutti i quadranti dell’Isola, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati sui settori occidentali, meridionali e zone interne. Venti tendenti a forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali. Per quanto riguarda i mari, molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore est e lo Ionio.

Proprio oggi nel Trapanese una tromba d’aria di fortissima intensità ha provocato danni e feriti. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto. Pali della rete elettrica sono stati abbattuti dalla furia incontrollata del vento che ha danneggiato anche alcune case e alcune finestre di una scuola. Scoperchiati numerosi tetti. Il bilancio provvisorio parla di cinque case distrutte, un plesso scolastico inagibile, undici feriti curati tra gli ospedali di Marsala e Mazara del Vallo, uno dei quali in codice rosso. 

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