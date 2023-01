L'under 16 della Ssd Unime si laurea campione regionale indoor - Tempostretto

La formazione allenata da mister Spignolo supera Ragusa e Galatea e si qualifica alla finale scudetto di inizio febbraio

MESSINA – Una Ssd UniMe da urlo quella che, contro ogni pronostico, vince con pieno merito le due semifinali del concentramento regionale di categoria under 16 (hockey indoor) giocato al Pala Nebiolo lo scorso sabato pomeriggio. I ragazzi allenati da mister Giacomo Spignolo hanno vinto per 2-1 le due partite contro Hc Ragusa e Polisportiva Galatea, conquistando i 6 punti utili per vincere il titolo regionale ed ottenere l’accesso alla finale scudetto, in programma il prossimo 4-5 febbraio (sede ancora non stabilita dalla Federazione Italiana Hockey).

Con una finale già in tasca nella categoria Under 18, forse nessuno si aspettava una simile impresa. Un concentramento equilibratissimo, con tre ottime formazioni che si sono battute a viso aperto, una Ssd UniMe che ha trovato in Davide Arena un grande trascinatore ma, soprattutto, tra i pali un grandissimo Ciccio Raffa che ha parato tutto. È stata, comunque, la vittoria di un bel gruppo, con il tecnico degli universitari bravissimo a saper fare uscire il meglio da ogni singolo atleta, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto agonistico. I messinesi si sono fatto notare soprattutto sotto il profilo del carattere e della determinazione, giocando con spirito di squadra e sacrifico fino alla vittoria del titolo.

Coach Spignolo: “Pronti a test più difficili”

Chiaramente è grande la gioia degli under 16 della Ssd UniMe e dello staff tecnico per l’importante risultato ottenuto. Lo stesso tecnico Spignolo si ritiene soddisfatto e contento per i ragazzi: “Vederli cosi felici per quanto conquistato non ha prezzo. Il mio grazie va in primis alla nostra presidente Silvia Bosurgi ed alla società tutta che ci ha permesso di poterci allenare e preparare al meglio in uno splendido impianto come il Pala Nebiolo. Adesso, chiaramente, saremo chiamati a test più difficili contro formazioni sicuramente più forti ma ci faremo trovare pronti e faremo del nostro meglio”.

Questo il roster Under 16 della Ssd UniMe neo campionare regionale hockey Indoor: Raffa Francesco, Arena Davide, Lo Presti Francesco, Soraci Antonio, Fenga Davide, La Maetra Cristian, Mantarro Vittorio, Surace Gabriele, Raffa Gabriele, Visalli Davide, Manganaro Giacomo, Puleo Manuel. Allenatore Giacomo Spignolo

