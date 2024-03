L’Under 19 della Jsl Women qualificata alla finale regionale

La squadra neroverde ha fornito un’ottima prova collettiva, tripletta di Saraniti: "I gol sono una gioia personale in più"

BROLO – L’Under 19 della Junior Sport Lab Women ha centrato la prestigiosa qualificazione alla finale regionale di categoria. Il prezioso “pass” è arrivato grazie alla vittoria per 3 a 0 conquistata, in trasferta, contro la Giovanile Rocca, che fa il paio con il precedente successo ottenuto, al Comunale di Brolo, ai danni del quotato Palermo nella sfida d’apertura del triangolare.

La squadra neroverde ha fornito un’ottima prova collettiva, impreziosita dalla tripletta messa a segno da Carlotta Saraniti, che sblocca il punteggio su perfetto assist di Karima Nigito, raddoppia, sfruttando un errore in disimpegno delle avversarie, per poi calare il tris nella ripresa. Tante le occasioni create dalle ragazze allenate da Marco Palmeri, che hanno dimostrato anche una buona tenuta difensiva.

“Sono molto soddisfatta per la prestazione del gruppo – ha dichiarato Saraniti, nell’immagine in evidenza, al termine del match -. I tre gol realizzati rappresentano una gioia personale in più, perché attendevo da tempo questo momento. Dovremo ripeterci nell’ultima partita e per vincere impegnarci al massimo durante gli allenamenti”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di mister Palmeri: “Le ragazze sono state brave nel gestire l’incontro, che nascondeva delle insidie. Mi è piaciuto, inoltre, l’atteggiamento delle subentranti e delle più piccole. Disputare per il secondo anno consecutivo la finale siciliana è un risultato che ci inorgoglisce”.

