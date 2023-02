L'UniMe alla finale nazionale del campionato di hockey indoor - Tempostretto

La squadra universitaria nel fine settimana in Veneto proverà a conquistare il titolo italiano Under 16

MESSINA – Saranno sei le squadre che si contenderanno il titolo nazionale del Campionato Under 16 di Hockey Indoor, tra queste anche la compagine universitaria che parteciperà in quanto campione regionale della Sicilia. Al Palasport di Ospedaletto Euganeo (provincia di Padova) le formazioni divise in due gironi si affronteranno sabato 11 febbraio. Domenica 12 febbraio previste le semifinali e finali.

Il programma prevede nella prima giornata i gironi di qualificazione: quello “A” con Valchisone Torino – Genova 80 Hc e Ssd Unime e quello “B” con i padroni di casa del San Giorgio, il Villafranca Verona e la Tevere Roma. Le prime due classificate dei rispettivi gironi accederanno alle semifinali di domenica mattina, mentre le due terze disputeranno la finale 5° posto.

L’UniMe pronta alla finale

“Sicuramente non siamo stati fortunati – commenta il tecnico universitario Giacomo Spignolo – Abbiamo capitato nel girone due squadre molto forti ed i Campioni Italiani uscenti del Genova. Cercheremo di fare del nostro meglio essendo consapevoli anche questa volta del valore tecnico delle squadre che andremo ad affrontare”.

Questo il roster della Ssd Unime: Raffa Francesco,La Maestra Cristian, Puleo Manuel, Arena Davide, Fenga Davide, Soraci Antonio, Lo Presto Francesco, Surace Gabriele, Giacomo Manganaro, Visalli Davide.