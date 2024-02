L’Unime alla finale nazionale del campionato Under 16 di hockey indoor

Il Pala Gea in provincia di Pavia sarà il teatro che ospiterà le 8 squadre che si contenderanno il titolo

Per la Ssd UniMe l’attesa Finale Nazionale del Campionato Under 16 di hockey indoor. Nel prossimo fine settimana l’appuntamento a Castello d’Agogna. Sarà il Pala GEA di Castello D’Agogna (provincia di Pavia) il teatro che nel prossimo fine settimana (sabato 10 e domenica 11 febbraio) ospiterà l’attesissima finale Nazionale del Campionato Under 16 di Hockey Indoor, alla quale parteciperà con tanto entusiasmo ed orgoglio la SSD UniMe.

Il team peloritano vola in Lombardia sicuramente con un l’intento di fare bene, come già fece lo scorso anno nella stessa finale disputata a Ospedaletto Euganeo in Veneto. È anche vero che la squadra di quest’anno è in larga parte diversa da quella della scorsa stagione, perchè composta da atleti alla loro prima finale nazionale e che, quindi, affronteranno la competizione con tanto orgoglio ed entusiasmo ma anche, ovviamente, con grande emozione. Insieme agli universitari, saranno 8 le squadre che si contenderanno il titolo della stagione indoor 2024: club tra i più blasonati del panorama hockeistico nazionale, quali Cus Padova, HC Superba Genova, CSP San Giorgio Rovigo, HT Bologna, US Moncalvese Asti, Lazio Hockey e Genova 80 HC.

Le squadre saranno divise in due gironi da 4: il girone A, composto da SSD Unime, Cus Padova, CSP San Giorgio e Superba Genova9, e Girone B, in cui troviamo HT Bologna, US Moncalvese Asti, Lazio Hockey e Genova 80 HC. Le prime classificate dei rispettivi gironi strapperanno il pass per la finale e cosi via per le altre finali (3-4) (5-6) (7-8).

Spignolo: “Girone complicato”, i convocati

“Sicuramente non siamo stati fortunati – commenta il Tecnico messinese Giacomo Spignolo – Nel nostro girone affronteremo squadre molto forti come il Cus Padova e il Superba Genova e, soprattutto, i vicecampioni italiani uscenti del San Giorgio. Non sarà per nulla facile ma, del resto, si tratta pur sempre di una finale per il titolo italiano. Questo tipo di esperienze sono fondamentali per la crescita tecnica e di esperienza per i miei ragazzi. In Sicilia, come mai prima d’ora, il movimento dell’Hockey Indoor è in fortissima espansione e questo è un bene, dato che i ragazzi sono stati impegnati tantissimo in questi mesi con gare di campionato e tornei. Cercheremo, come sempre, di fare del nostro meglio ritagliandoci magari qualche buona prestazione, consapevoli anche questa volta che il valore tecnico delle squadre che andremo ad affrontare è superiore al nostro”.

Questo il roster della SSD Unime: Lo Presti Francesco, Soraci Antonio, Surace Gabriele, Giacomo Manganaro, Visalli Davide, Mondo Francesco, Raffa Gabriele, Calogero Damiano, Fenga Davide. Allenatore Giacomo Spignolo

Programma gare

Sabato 10.02.2024

H. 12,00 CUS PADOVA – SSD UNIME

H. 16,00 CSP SAN GIORGIO ROVIGO – SSD UNIME

Domenica 11.02.2024

H. 11,00 HC SUPERBA GENOVA – SSD UNIME