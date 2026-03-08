L’UniMe batte la Triscelon Etna Sport nel derby, terzo successo di fila

Gli universitari salgono al quinto posto in Serie B. In quel di Catania la squadra di coach Misiti ha recuperato uno svantaggio iniziale di 4-0

CATANIA – Ci ha preso gusto la Ssd UniMe che trova la terza vittoria di fila in Serie B e soprattutto ha vinto i due derby nel girone di ritorno, sabato nella dodicesima giornata ha fatto visita alla Triscelon Etna Sport alla piscina Scuderi di Catania e rimontando un handicap iniziale di 4-0 ha vinto la partita per 9-12.

Due settimane fa la vittoria in casa contro la vice capolista etnea Copral Waterpolo che ha fatto prendere fiducia al gruppo di mister Misiti, settimana scorsa la vittoria esterna contro la Cesport Italia, e sorpasso ai danni dei campani, sabato la vittoria contro la Triscelon per il nuovo sorpasso proprio ai danni dei catanesi e il quinto posto in classifica nel girone 4. In tre giornate 9 punti contro gli 8 del girone d’andata, squadra in crescita e sabato trascinata dalle reti del capitano Cama, quattro volte a segno, e le parate del giovane Caliri tra i pali.

Triscelon Etna Sport – Ssd UniMe 9-12

Inizio in salita per gli universitari che subiscono quattro gol di Strano, due di Penna e Latera. Cama sblocca la sfida per l’UniMe quando sono passati 6 minuti e mezzo, Chinnici chiude il parziale sul 5-1. Nel secondo quarto Sciabà segna il primo dei rigori concessi agli ospiti, poco dopo l’UniMe ne fallisce un secondo, Milana accorcia ulteriormente, ma Penna rimette le distanze (6-3). Nel finale ancora botta e risposta tra Geloso e Latera, poi ancora Geloso rimette l’UniMe a meno due (7-5) a metà gara.

Nel terzo quarto c’è la svolta, dopo la rete di Mazza e la segnatura di Penna arriva la doppia espulsione di Penna da una parte e D’Angelo dall’altra. Gli universitari a quel punto trovano quattro reti consecutive con Cama, due volte, Geloso e Vinci che permettono di operare il sorpasso sull’8-10. Nell’ultimo quarto in controllo la formazione ospite, alla rete di Cavallaro risponde Vinci, poi nel finale di tempo Cama segna la sua quarta rete e fissa il punteggio sul 9-12.

Tabellino

Arbitro: Puglisi.

Parziali: 5-1, 2-4, 1-5, 1-2. Superiorità: 2/14, 4/9. Rigori: 0/0, 1/2.

Triscelon Etna Sport: Seminara, Schillaci, Penna 3, Strano 2, Cavallaro 1, Capuano, Chinnici 1, Latera 2, Arena, Monaco, Failla, Gentile, Saglimbeni, Nicosia.

Ssd UniMe: Caliri, Finanze, Geloso 3, Denaro, Milana 1, Albarino, D’Angelo, Vinci 2, Ianc, Mazza 1, Sciabà 1, Cama 4, Gennaro, Costa.