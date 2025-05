L’UniMe cade in trasferta, primo round playoff alla Libertas Roma Eur

La semifinale di andata sorride ai padroni di casa laziali che mercoledì verranno a Messina per provare a chiudere la serie

ROMA – La sfida di andata tra Libertas Roma Eur e Ssd UniMe si conclude con una vittoria schiacciante dei laziali. I peloritani vengono doppiati sul 12-6, nulla di preoccupante visto che nella gara di ritorno, mercoledì 21 maggio alle ore 18 alla Cittadella Universitaria, per trascinare la sfida alla bella, gara 3 comunque in trasferta, basterà non perdere e vincere anche con una sola rete di scarto. Gli universitaria di coach Misiti ancora senza Diego Geloso, ai box per un problema di salute, pagano un pessimo avvio di partita dove subiscono un parziale di 4-0. La reazione arriva con la squadra che ricuce fino al 6-5 prima di essere nuovamente allontanata con il divario che diventa pesante nell’ultimo quarto.

Libertas Roma Eur – Ssd UniMe 12-6

Pessimo inizio degli universitari che nel primo quarto praticamente non giocano e subiscono quattro reti in sette minuti: Barchiesi in superiorità che trova la doppietta poco dopo, Cavallucci e De Luca. A trenta secondi dalla prima sirena si iscrive a referto la formazione ospite con la rete del capitano Giacoppo.

Nel secondo quarto parziale reazione degli universitari a segno con due rigori, entrambi segnati da Longo, in mezzo la rete di Bernacchia per il 5-3 della prima metà gara. Nel terzo quarto cinque reti con per Libertas Roma Eur a segno Boccia, risponde Cama, poi tocca a Longo finalmente su azione per il 6-5 che sembra riportare in scia i peloritani, ma Roma riallunga sfruttando la superiorità numerica, rete di Colonna che a 13″ dalla sirena firma la sua personale doppietta.

Nell’ultimo quarto, che inizia da 8-5 per i padroni di casa, i laziali mettono una serie ipoteca sul passaggio del turno allungando a dismisura. Rete di Bernacchia, poi errore dai cinque metri per Barchiesi. A segno Galli e Olivieri per il massimo vantaggio in partita (11-5), nel finale le reti di Claudio Geloso per i messinesi e Boccia per i romani fissano il punteggio sul 12-6 finale.

Tabellino

Arbitro: Balestriere.

Parziali: 4-1, 1-2, 3-2, 4-1. Superiorità numerica: 1/6, 0/6. Rigori: 0/1, 2/2.

Libertas Roma Eur: Di Modugno, Boccia 2, Barchiesi 2, Petrini, Olivieri 1, Suter, Calvi, Cavallucci 1, Colonna 2, Bernacchia 2, Galli 1, De Luca 1, Tulli, Middei.

Allenatore: Simone Caretta.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 3, Lupeji, Viola, D’Angelo, Giacoppo 1, Claudio Geloso 1, Bonansinga, Milana, Cama 1, Caliri.

Allenatore: Francesco Misiti.

