L’UniMe cede in quel Catania e perde la prima posizione in classifica

La Copral Waterpolo ha vinto per 13-10, la formazione universitaria di pallanuoto ora terza dietro Nuoto 2000 Napoli e Ortigia Academy

CATANIA – Incappa nella seconda sconfitta stagionale l’Ssd UniMe di pallanuoto, nella settima giornata del campionato di Serie B gli uomini di coach Misiti sono stati sconfitti 13-10 alla piscina Scuderi di Catania dalla Copral Waterpolo. Una partita in cui gli universitari non hanno brillato e gli etnei hanno allungato in modo deciso nel terzo parziale. Per capitan Giacoppo e compagni con questo stop ceduta la prima posizione in classifica che torna alla Nuoto 2000 Napoli (21) e sorpasso subito anche dell’Ortigia Academy (20). Unime ora terza (18) che chiuderà il girone d’andata in casa settimana prossima contro il San Mauro che segue a 16 punti in coabitazione con la Copral Waterpolo, sembrano queste cinque le formazioni che si giocheranno i quattro posti a disposizione per i playoff.

Copral Waterpolo – Unime 13-10

Primo colpo a segno per l’Unime con Giacoppoin un quarto che resta tutto sommato in equilibrio con i padroni di casa che passano a condurre grazie alle reti di Szabo e la doppietta di Zummo, rete del momentaneo 2-2 ospite di Cama. Nel secondo parziale storia simile prima rete di Giacoppo poi Zummo, Szabo e Impellizzeri allungano per i locali, Viola fissa il puntaggio sul 6-4 a metà gara.

Dopo aver cambiato direzione d’attacco le due formazioni riprendono e arriva l’affondo decisivo degli etnei, fuga fino al 9-4 reti di Vinci e D’Angelo a tamponare ma quarto che si chiude sull’11-6 per i padroni di casa. Nell’ultimo quarto la formazione di coach Misiti tocca il punto più basso della gara ritrovandosi sotto di sei reti sul 13-7, nel finale arrivano le due reti di D’Angelo e il sigillo di Geloso a 7” dalla sirena a rendere meno amara la sconfitta sul 13-10.

Tabellino

Copral Waterpolo: Ricci, Maggiulli G 2, Impellizzeri 2, Strano, Szabo 3, Privitera 1, Arena 1, Camuto, Torrisi, Ferlito, Zummo 4, Maggiulli E, Seminara, Pennis.

Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo, Lupeji, Viola 1, D’Angelo 3, Giacoppo 3, Geloso D 1, Bonansinga, Milana, Cama 1, Caliri, Sarno.

Parziali: 3-2, 3-2, 5-2, 2-4. Superiorità numerica: 4/9, 4/11. Rigori: 2/3, 0/1.

