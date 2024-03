L’Unime cede contro la Basilicata Nuoto 2000, si allontanano i playoff

Sconfitta lontano da casa per l'Unime che si allontana dal quarto posto. Una settimana di pausa in cui si spera di recuperare tutti gli effettivi

NAPOLI – Nella 13ª giornata del campionato di Serie B la formazione di pallanuoto dell’Unime ha subito una sconfitta per 12-8 contro la Basilicata Nuoto 2000. La formazione lucana gioca le proprie partite casalinghe alla piscina “Scandone” di Napoli. Una sconfitta che ha visto ancora tra le file degli universitari assenza, è toccato a Cusmano scontare una giornata di squalifica per un’azione compiuta addirittura dodici giornate fa, nella prima in trasferta a Catania contro Muri Antichi.

In vasca gli uomini di coach Misiti hanno sempre rincorso e il parziale tutto sommato non è stato pesantissimo. Pesa però sulla classifica la situazione attuale che vede gli universitari al quinto posto a 20 punti con la zona playoff, quando mancano 5 giornate alla fine, si allontana: la quarta è il Cus Palermo a 24. Settimana prossima riposo, si torna in casa il 6 aprile contro la Ws Napoli Lions seconda forza del girone.

Basilicata Nuoto 2000 – Ssd Unime 12-8

Dopo un iniziale botta e risposta, alla rete dei locali con D’Antonio a cui risponde Longo, i padroni di casa prendono il largo con le marcature di Sciubba, Di Palma e Nadj. Dal 4-1 Longo ancora a segno con Silipo che segna un rigore per rimettere le distanze. Ancora botta e risposta con la rete di Mantineo, ancora Silipo per i locali e Longo, personale tripletta nel primo quarto per l’Unime.

Nel secondo quarto pochissimo da segnalare con la Basilicata Nuoto 2000 che va a segno praticamente sulla sirena con Orlandino. Nel terzo quarto una rete per parte, di Magliulo per i locali a cui risponde Giacoppo con il parziale sull’8-5 quando cominciano gli ultimi otto minuti di gara. L’Unime si riporta sull’8-6 con il rigore in apertura di Longo. Ma subiscono un nuovo allungo locale con a segno Di Palma, Silipo due volte e D’Antonio, per i peloritani provano a replicare Giacoppo e D’Angelo per il conclusivo 12-8.

Tabellino

Basilicata Nuoto 2000: Cozzolino, Di Palma 2, Orlandino 1, Cafaggi, Silipo 4, Fiorillo, Russo, Garovignov, Nadj 1, Magliulo 1, Sciubba 1, D’Antonio 2, Castrignano, Di Noia.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 4, Lupeji, Mantineo 1, Sarno, Giacoppo 2, Amantes, D’Angelo 1, Cama.

Parziali: 6-4, 1-0, 1-1, 4-3.Superiorità: 2/7, 3/9. Rigori: 2/2, 1/1.

Arbitro: Pislariu di Roma.

