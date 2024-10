L’UniMe chiude sul podio del circuito Sprint del Sicilia Openwater

Piazzamenti a podio anche per i Master di Power Team Messina, Swimblu e Ulysse

MESSINA – A Palermo si è tenuto domenica il “Mimmo Ferrito Openwater”, nona e ultima tappa del circuito Sicilia Openwater. Il circuito di gare ha impegnato l’estate dei nuotatori siciliani e non solo in gare in mare aperto. Come in ogni tappa si è tenuta la competizione per il circuito di fondo, prevista la 5 km a Palermo, e il miglio marino per il circuito Sprint. Proprio in quest’ultimo gli atleti universitari agonisti hanno ottenuto le maggiori soddisfazioni nel corso dell’estate, e anche domenica a Palermo è stato così, festeggiando il secondo posto finale di società dietro la Mimmo Ferrito.

I risultati nella 5 km

Le gare del weekend hanno visto il solo Cristian Molonia impegnato nella 5 km tra gli agonisti messinesi, l’atleta ha chiuso la sua prova in 1h15’37” quasi quindici minuti in più del vincitore assoluto della prova, il palermitano Tiziano Tripodi. La soddisfazione più grande nella 5 km arriva dai Master con Emanuele Cerrito tesserato con la Power Team Messina che è il primo della categoria M45. Podio di categoria anche per Antonino Micali dell’Ulysse, terzo nella categoria M60.

I risultati del miglio

Per quanto riguarda la gara sprint “Nuota per Fede” a livello assoluto argento e bronzo per gli universitari Giacomo Giaconia e Gabriele Molonia alle spalle di Filippo Schifano della Mimmo Ferrito. I due dell’Unime arrivano distanziati a meno di mezzo secondo giocandosi di fatto il secondo posto al tocco, per loro anche argento e bronzo nella categoria Juniores. In questa gara era prevista anche la partecipazione degli Esordienti A, tra gli uomini settimo posto di categoria per Ivan Molonia (Unime) seguito dai fratelli Cucè Mattia e Angelo, entrambi tesserati Ulysse, che chiudono rispettivamente settimo e ottavo. Tra i Master Daniela Impollonia dell’Ulysse è bronzo nella categoria F40, Tindaro Ullo della Power Team Messina è argento tra gli M45, Gianluca Venuti della Swimblu oro tra gli M50, Sergio Chiarandini dell’Ulysse argento tra gli M55.