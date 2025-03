L’UniMe d’autorità si impone in trasferta a Caserta contro Villani S. Prisco

Torna la vittoria per la formazione universitaria che mancava da quasi un mese. Settimana prossima altra prova decisiva in casa contro l'Ortigia Academy

MESSINA – Allo stadio del Nuoto di Caserta l’Unime della pallanuoto trova l’ottava vittoria del suo campionato. La formazione universitaria torna alla vittoria che mancava da due settimane dopo il passo falso in casa contro la Roma Waterpolo, nella prima del girone di ritorno, a cui sono seguiti due pareggi consecutivi. Per la formazione di coach Misiti risultato mai in discussione con capitan Giacoppo e compagni che allungano sensibilmente sull’1-9. Unica nota stonata nel finale è stata l’espulsione di Diego Geloso e bisognerà attendere la decisione del giudice sportivo per capire quante partite salterà.

Grazie alla vittoria l’UniMe si riprende la terza posizione a quota 26 punti ai danni del San Mauro sconfitto nello scontro diretto al vertice contro la Nuoto 2000 Napoli. Quest’ultima vince, come l’Ortigia Academy, e le due formazioni restano appaiata in prima posizione a quota 32. Settimana prossima, sabato 5 aprile, in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria gli atleti cari al presidente De Francesco ospiteranno proprio l’Ortigia Academy in una sfida che potrà dire molto sulle gerarchie del girone 4.

C.lo Villani San Prisco – Ssd UniMe 5-14

Partita che si apre con la marcatura di Gicoppo, risponde dai cinque metri Martucci poi è un monologo universitario con le reti di Cama e Viola nel primo quarto e nei secondi otto minuti, dopo il rigore fallito da Martucci, arrivano le ulteriori reti di Giacoppo, Lupeji e la doppietta di Longo per l’1-7 di metà tempo.

Cambiato lato della vasca l’UniMe riprende le operazioni portandosi sull’1-9 con le reti di Diego Geloso e il rigore di Longo. Reazione locale almeno per pareggiare il parziale con le segnature di Selcia e Natangelo. Nell’ultima frazione Morrone segna per i locali su rigore, seguono quattro reti consecutive universitarie di Geloso, Cama, Lupeji e Sarno su rigore. In mezzo espulsioni per Geloso da una parte e Masucci dall’altra. Nel finale a segno da una parte Santoro, che poi commette fallo da rigore nel finale con Milana che va a segno e arrotonda il punteggio finale a 5-14 per gli universitari.

Tabellino

Parziali: 1-3, 0-4, 2-2, 2-5. Superiorità: 1/8, 2/7. Rigori: 2/3, 2/3.

Arbitro: Mario Schettino.

Circolo Villani San Prisco: Napolitano, De Francesco, Salmone, Della Peruta, Selcia 1, Deriso, Martucci 1, Santoro 1, Morrone 1, Natangelo 1, Monaco, Mincione, Masucci, Gravino.

Ssd UniMe: Di Mauro, Caliri, Vinci, Longo 3, Lupeji 2, Viola 1, D’Angelo, Giacoppo 2, Geloso Diego 2, Sarno 1, Milana 1, Cama 2.

Allenatore: Francesco Misiti.