L’UniMe del nuoto torna con medaglie e pass nazionali da Torino

Brillano Emma Arcudi, Sabrina Ferrara e Silvia Raffa sul podio di categoria con la Rappresentativa Fin Sicilia

TORINO – Nel fine settimana una decina di nuotatori dell’Ssd UniMe è stata impegnata allo SwimTo, un trofeo di nuoto organizzato nel capoluogo piemontese. Sei atlete universitarie hanno gareggiato non con i colori dell’UniMe bensì nella selezione regionale creata ad hoc per l’occasione, mentre altri cinque sono partiti insieme ai compagni ma hanno gareggiato sotto la bandiera dell’UniMe.

I migliori risultati sono arrivati dalla rappresentative con Emma Arcudi che tra le Juniores ha vinto l’oro nei 50 farfalla, unico oro di un tesserato siciliano a Torino, argento nei 100 stile libero e bronzo nei 100 farfalla. In questa gara ha fatto meglio di lei di due centesimi Sabrina Ferrara, argento appunto. Altre due medaglie, entrambe argento tra le Ragazze, sono arrivate da Silvia Raffa nei 100 e 200 rana. Gloria anche per Anita Delia e Giorgia Iaria che hanno nuotato le finali rispettivamente nei 200 farfalla Ragazze e 100 farfalla Cadette/Juniores.

Molti di questi tempi nuotati in finale, in vasca da 50 metri nel palazzo del Nuoto di Torino, sono valsi la qualificazione ai campionati italiani estivi di categoria in vasca lunga. Sono già qualificate Emma Arcudi nei 50, 100 farfalla e 100 stile libero. Silvia Raffa nei 100 e 200 rana, Sabrina Ferrara e Giorgia Iaria nei 100 farfalla delle rispettive categorie, Juniores e Cadette.

Per i Criteria Nazionali Giovanili in vasca corta vanno sotto il tempo limite Emma Arcudi (50 e 100 farfalla, 50 e 100 stile libero), Sabrina Ferrara (50 e 100 farfalla), Silvia Raffa (100 e 200 rana), Giorgia Iaria (100 farfalla) e ci va vicino anche Anita Delia nei 200 farfalla.

Articoli correlati