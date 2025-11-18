 L'UniMe di pallanuoto cambia, Naccari: "Squadra ringiovanita, obiettivo salvezza"

martedì 18 Novembre 2025 - 21:00

Il campionato di Serie B che vedrà protagonisti i peloritani con squadre catanesi, campane e una romana inizierà a dicembre

MESSINA – La Ssd UniMe dopo i playoff dello scorso anno si prepara ad una nuova stagione in Serie B di pallanuoto nazionale. Nel girone 4 la formazione universitaria se la vedrà con le siciliana Copral e Triscelon, le campane Nuoto 2000 Napoli, Sc Salerno, Pol Cn Salerno, San Mauro, Cesport Italia. Ancora la Basilicata Nuoto 2000 e la romana Nautilus Nuoto.

Sarà un campionato diverso rispetto agli scorsi come conferma il direttore generale Sergio Naccari: “Confermiamo il tecnico Francesco Misiti ma la squadra cambia molto perché quest’anno ci siamo molto ringiovaniti, con tanti universitari, e l’obiettivo, anche su indicazione della società, sarà mantenere la categoria senza puntare ai playoff”. Sempre Naccari presenta la nuova rosa: “Non saranno più con noi Lupeji, Longo, Enrico Giacoppo e Diego Geloso. La nostra squadra sarà formata dai giovani del nostro vivaio e i messinesi che già lo scorso anno giocavano in prima squadra con Claudio Geloso che resta con noi. Avremo come straniero il rumeno Petru e sarà con noi il cosentino Mazza, a loro si aggiungono due ragazzi, nonché studenti universitari fuori sede, De Caro e Falzone, che si aggiungono già ai nostri studenti/atleti messinesi”.

Da calendario, ancora non definitivo, il cammino della UniMe inizierà sabato 6 dicembre nel derby contro la Copral Waterpolo a Catania. La settimana successiva il 13 dicembre l’esordio in casa alla Cittadella contro la Cesport Italia. Diciotto giornate tra andata e ritorno, al termine di queste le prime quattro di ogni girone, in tutto quattro si qualificano ai playoff. Ottava e nona giocano i playout al meglio delle tre gare e la decima e ultima retrocede direttamente in Serie C.

