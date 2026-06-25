 L'Unime di pallanuoto Under 16 prima nel girone alla final Eight

L’Unime di pallanuoto Under 16 prima nel girone alla final Eight

Simone Milioti

L’Unime di pallanuoto Under 16 prima nel girone alla final Eight

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giovedì 25 Giugno 2026 - 11:30

A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, i giovani universitari hanno chiuso la prima fase da imbattuti

La Ssd UniMe si conferma tra le protagoniste della seconda edizione delle Finali Nazionali “Allievi C” di pallanuoto, dove è impegnate la squadre Under 16. Gli universitari stanno disputando, alla Piscina Comunale, la final eight che si concluderà il 26 giugno. Da martedì 23 hanno disputato le tre partite del girone raccogliendo tre vittorie. I giovani messinesi quindi hanno chiuso la fase a gironi a punteggio pieno conquistando il primo posto del Girone 1.

Il cammino nel girone dell’Unime

All’esordio l’UniMe ha superato 13-9 la Libertas R.N. Perugia, prendendo subito ritmo e fiducia. Poi la pagina più intensa: il 13-12 alla R.N. Camogli, una delle corazzate del torneo, al termine di una sfida punto a punto decisa per un solo gol di scarto. Un successo pesantissimo, che ha indirizzato l’intero girone. A chiudere, il 16-12 alla Mestrina Nuoto, prova offensiva più prolifica del raggruppamento.

Il bilancio finale parla chiaro: 9 punti, 42 gol fatti e 33 subiti, +9 nella differenza reti e primato davanti alla Camogli (6), alla Libertas Perugia (3) e alla Mestrina. Nell’altro girone domina la Pol. C.N. Salerno, a punteggio pieno e con un clamoroso +34 di differenza tra reti segnate e subite.

Ora i quarti di finale

Il primato consegna all’UniMe l’abbinamento più favorevole ai quarti: la sfida contro la Varese Olona Nuoto, quarta e ultima del Girone 2. Sulla carta un turno alla portata, ma da questo punto si gioca ad eliminazione diretta e non si può più sbagliare. I giovani messinesi in caso di vittoria questo pomeriggio, giovedì 25 giugno alle ore 13, torneranno in vasca domani per le semifinali e poi eventualmente la finale.

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