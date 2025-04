L’UniMe di regolarità supera Villa Aurelia nella trasferta romana

Con quattro reti per ogni quarto la formazione universitaria vince e continua a mantenersi ai piani alti della classifica

ROMA – Ancora una vittoria per il gruppo universitario di pallanuoto che disputa il campionato di Serie B maschile. La formazione di coach Misiti supera il Villa Aurelia in quel di Roma con una prestazione convincente e rotonda. Nella quindicesima giornata del campionato i ragazzi cari al presidente De Francesco vanno a segno quattro volte a tempo per tutti e quattro i tempi chiudendo a quota sedici reti realizzate. Gli avversari dopo un primo quarto in cui non perforano mai la porta di Caliri, che sostituisce l’infortunato Di Mauro, si sbloccano e provano a lanciarsi all’inseguimento ma gli universitari gestiscono il vantaggio chiudendo per 11-16.

Villa Aurelia Sc – Ssd UniMe 11-16

Nel primo quarto uno sola squadra in acqua ed è l’Unime. A segno Cama due volte, la seconda in superiorità, poi completano il poker Giacoppo e D’Angelo. Reazione dei locali nei secondi otto minuti che si sbloccano con il rigore di Biancolilla e poco dopo dimezzano lo svantaggio con la rete in superiorità di Maggi. L’Unime va ancora a segno con Vinci, ma i romani gonfiano ancora la rete con Maggi e Colletti riportandosi in scia. Rete in superiorità di Viola seguita dalla rete di Longo per far respirare gli universitari. Il rigore di Ceccarelli e la rete di Floravanti, con in mezzo il sigillo di Geloso, fanno cambiare lato della vasca alle squadre sul 6-8.

Il terzo quarto si apre con la rete di Floravanti, recplica immediatamente Longo tenendo a distanza i locali. Nuovo allungo ospite con le reti di Cama e Giacoppo, quest’ultima con l’uomo in più, nei sessanta secondi di fine terzo periodo a segno ancora Biancolilla da una parte e Bonansinga dall’altra.

L’ultimo quarto si apre sull’8-12 e l’Unime ammazza definitivamente la partita con la doppietta di Lupeji, replica dai cinque metri Maggi, poi segnano anche per i locali Stopponi e Floravanti. Nel finale a segno Giacoppo e Longo che issano gli universitari sull’11-16 finale.

Tabellino

Parziali: 0-4, 6-4, 2-4, 3-4. Superiorità: 1/11, 3/7. Rigori: 3/3, 0/0.

Villa Aurelia: Porfido, Floravanti 3, Capponi, Agnolet, Colletti 1, Curcio, Ferri, Ceccarelli 1, Biancolilla 2, Maggi 3, Montebove, Stopponi 1, Amici, Triglio.

Ssd UniMe: Caliri, Costa, Vinci 1, Longo 3, Lupeji 2, Viola 1, D’Angelo 1, Giacoppo 3, Diego Geloso 1, Bonansinga 1, Milana, Cama 3.