La 4x100 stile libero femminile dell'Unime è la più veloce di sempre

Un tentativo di record che ha avuto successo per Giorgia Iaria, Emma Arcudi, Carola Costarella e Sabrina Ferrara

Continuano ad arrivare risultati lusinghieri per la Ssd Unime nel settore del nuoto. Nell’ultimo fine settimana a Catania si è disputata la terza e ultima prova tempi prima degli appuntamenti importanti della prima parte di stagione: i campionati regionali a metà marzo e i Criteria Nazionali Giovanili a inizio aprile. In questo ultimo meeting regionale la formazione del responsabile tecnico Diego Santoro, al cui fianco si sono tecnici altrettanto validi a comporre lo staff, oltre a migliorare diversi personali e staccare nuovi pass nazionali ha stabilito un nuovo record regionale assoluto.

“Quello della staffetta è un risultato importante – spiega Diego Santoro – un risultato che gratifica il lavoro dello staff ed è bello vedere le ragazze emozionate. Crediamo tanto nelle staffette perché mettono in risalto il lavoro di squadre a cui teniamo e puntiamo. Dobbiamo comunque continuare a lavorare, abbiamo la società che ci sostiene in tutto e ogni atleta si sente professionista potendo lavorare con certe modalità e mi riferisco sia agli impianti dell’Unime ma anche della struttura Pianeta Sport alla piscina Apan di Reggio Calabria. Speriamo che il nostro progetto possa crescere sempre di più”.

La veloce 4×100 stile libero dell’Unime

Nella gare in programma alla piscina Nesima di Catania nello scorso fine settimana non erano previste staffette ma solo prove individuali. Ma è stata ammessa a gareggiare anche la 4×100 stile libero composta da Emma Arcudi, Carola Costarella, Sabrina Ferrara e Giorgia Iaria che ha chiuso la prova in 3’52″62 migliorando di quasi due secondi il precedente primato regionale Assoluto (il crono è valido anche come record regionale Cadette) si fa riferimento alla vasca corta da 25 metri. Nessun’altra staffetta femminile è mai stata così veloce.

Quasi una rivincita per le ragazze dell’Unime che nella passata stagione avevano già nuotato un tempo inferiore al precedente record, in quel caso subito dopo il tocco la staffetta fu squalificata per un cambio irregolare. Ci riprovarono una settimana dopo ma non andò altrettanto bene, a quasi un anno di distanza però la richiesta per effettuare il tentativo e sancire ufficialmente che le quattro ragazze messinesi e reggine sono al momento le più veloci in Sicilia.

Nuovi pass per i campionati Nazionali

La prova tempi di Catania, che ha dato la possibilità di stabilire il nuovo record all’Unime, serviva soprattutto a provare a strappare qualche altro pass in vista dei campionati nazionali, in particolare i Criteria che hanno dei limiti più facilmente raggiungibili rispetto ai campionati assoluti. Delle formazioni messinesi impegnate, oltre all’Unime c’erano anche Power Team e Neri Fitness di Capo D’Orlando, solo gli universitari hanno raggiunto l’obiettivo e sono state le due categoria Ragazze Anita Delia, fa il tempo nei 100 e 200 farfalla, e Silvia Raffa, che fa il tempo nei 100 rana e si avvicina molto alla soglia nella doppia distanza.

Oltre a loro due vanno lodate Sabrina Ferrara ed Emma Arcudi che nuotano nuovamente sotto il limite in alcune gare per cui aveva già ottenuto in pass. In particolare Arcudi ha anche realizzato due nuovi record individuali: nei 100 stile libero nuota 57″23 è la miglior Juniores di sempre ed eguaglia il record Cadette, mentre nei 100 farfalla migliora il suo stesso record Juniores, realizzato qualche settimana fa a Torino, abbassando il primato a 1’02″17.

Articoli correlati