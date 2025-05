L’UniMe fa visita alla Libertas Roma Eur per gara 1 dei playoff

La formazione universitaria di pallanuoto ha chiuso al terzo posto nel girone 4 e sfiderà in semifinale per la promozione in A2 la seconda classificata del girone 3

MESSINA – Il cammino dell’Ssd UniMe, nel campionato di serie B di pallanuoto, è tracciato. Sabato gli universitari cari al presidente De Francesco saranno impegnati nella piscina del Centro Federale di Ostia ad affrontare la Libertas Roma Eur. I laziali hanno chiuso il campionato in seconda posizione nel girone 3 e incroceranno l’Unime terza forza del girone 4. L’andata in casa dei romani sabato 17 maggio ore 16:30, poi il ritorno a Messina mercoledì 21 maggio ore 18 ed eventuale “bella” nuovamente a Roma sabato 24 maggio. In caso di passaggio del turno l’UniMe sfiderà in finale la vincente tra Polisportiva Delta e Ortigia Academy, con i siciliani che avranno il vantaggio dell’eventuale terza gara in casa.

Naccari: “Non ci accontentiamo”

Il direttore tecnico dell’UniMe Sergio Naccari presentando l’avversario e la sfida di sabato dichiara: “È un primo step e un appuntamento molto importante. Ci siamo qualificati ai playoff e siamo molto orgogliosi di ciò, la nostra squadra ha il potenziale per far bene ed effettuare questo salto di categoria. Giochiamo contro una squadra che poco conosciamo in quanto faceva parte del girone 3, li abbiamo studiati su dei video ma solo domani capiremo la loro forza”.

In vista della seconda partita da giocare in casa chiama a raccolta il pubblico messinese: “Si gioca su tre gare e bisogna avere forza e serenità perché al di là di gara 1 ci saranno altre opportunità. Noi punteremo a fare bene già dalla prima partita, poi mercoledì alle ore 18 ci aspettiamo grande affluenza di pubblico alla Cittadella. Ci auguriamo e sono certo che la città risponderà e che possa essere il primo di una lunga serie di appuntamenti”.

Infine alla domanda se la promozione sia diventato un obiettivo tangibile che la società intende raggiungere chiosa: “Noi abbiamo costruito questa squadra consapevoli di entrare ai playoff che era l’obiettivo minimo, ora non ci vogliamo accontentare. Troveremo squadre attrezzate come noi o più di noi, siamo concentrati e sappiamo che abbiamo possibilità di fare il salto di categoria”

L’avversario Libertas Roma Eur

La formazione romana, allenata da Simone Caretta, ha chiuso al secondo posto nel girone 3 vincendo una bella volata per il secondo posto. Imprendibile il Pescara Nuoto e Pallanuoto che stravince il girone e chiude a quota 46 punti, alle spalle proprio i prossimi avversari del gruppo allenato da coach Misiti che chiudono a 34 punti, frutto di 11 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, una sola lunghezza davanti alla Roma 2020 e quattro alla Polisportiva Delta.