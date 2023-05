L'UniMe in trasferta contro Salerno per centrare la qualificazione ai playoff - Tempostretto

Si chiude a Salerno il campionato di Geloso e compagni. Gli "universitari" sono ancora in corsa per un posto ai playoff

MESSINA – La formazione “universitaria” scoprirà all’ultima giornata se parteciperà ai playoff di Serie B di pallanuoto. Al momento attuale nel girone quattro, quello dei messinesi, al quarto posto, l’ultimo valido per accedere ai playoff di fine stagione, sono tre le squadre appaiate a quota 30 punti.

UniMe appunto, poi Muri Antichi e Lions Napoli. Per catanesi e napoletani due impegni agevoli nell’ultima di stagione regolare, rispettivamente contro Triscelon terzultima del girone e Polisportiva Acese penultima. Impegno decisamente più complicato per i messinesi che viaggeranno fino a Salerno dove, alla piscina San Vitale sabato ore 15, devono trovare la vittoria contro la Rari Nantes Arechi, seconda forza del girone, e poi sperare di ricevere buone notizie.

Le possibilità di accesso ai playoff

Immaginando che le avversarie vincano l’UniMe per tenere la quarta posizione deve vincere e quindi chiudere a 33 punti insieme alle rivali. In caso di pari punti di tutte e tre le squadre infatti si guarderebbe alla classifica avulsa che in questo momento premia l’UniMe con 9 punti, poi Muri Antichi 5 e Lions 2.

In caso di arrivo a pari punti di due squadre la discriminante sarebbe invece lo scontro diretto. In questo caso sarebbe favorevole all’UniMe contro Muri Antichi, in virtù delle due vittorie in campionato; ma sfavorevole contro i campani, una vittoria a testa ma nella sconfitta patita dagli universitari al ritorno pesa la differenza reti peggiore (9-7 contro 9-12).

Articoli correlati