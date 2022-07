L'UniMe piace agli studenti stranieri: nel 2021 oltre 16mila richieste di immatricolazione (+500%) - Tempostretto

Istanze di pre-immatricolazione provenienti da più di 40 Paesi non europei. Il rettore Cuzzocrea: "Premiati gli sforzi per l'internazionalizzazione"

MESSINA – Oltre 16mila domande provenienti da più di 40 Paesi non europei: l’Università di Messina fa il pieno di richieste di pre-immatricolazione da parte di studenti internazionali. Un vero e proprio boom, che si concretizza numericamente in un aumento del 500% rispetto al 2020, quando le richieste furono 2.200. L’exploit di UniMe è raccontato in un articolo dal titolo “Rising lure of studying English-taught degrees in Italy” pubblicato sulla prestigiosa rivista “The University World News”.

L’interesse degli studenti stranieri per Messina

L’articolo analizza i risultati di un report di Studyportals.it, secondo il quale l’Italia ha registrato un aumento del 55,2% dell’interesse degli studenti internazionali per i suoi corsi di laurea e un aumento del 42,5% nelle visualizzazioni delle pagine per i corsi tenuti in inglese, di gran lunga l’aumento percentuale più elevato di qualsiasi altro Paese. “L’Università degli Studi di Messina – si legge nell’articolo – ha ricevuto oltre 16.000 domande di candidati non europei che lo scorso anno hanno presentato domanda di pre-valutazione all’Università di Messina, attraverso il portale riservato agli studenti stranieri. Questo si confronta con sole 2.200 domande nel 2020 al culmine della pandemia. Le domande dell’anno scorso sono arrivate da più di 40 paesi, tra cui Pakistan, India, Turchia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Algeria, Marocco, Ghana e Vietnam”.

Il rettore: “Nostri sforzi premiati”

“Sono molto soddisfatto- sottolinea il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea- che gli sforzi della Governance nell’ambito dell’Internazionalizzazione siano stati ripresi e raccontati da una rivista prestigiosa come “The University world News”, che può essere considerata “la bibbia” dei periodici per gli addetti ai lavori universitari nel mondo e che ha contattato il nostro Ateneo per conoscere le strategie messe in atto per raggiungere un risultato così lusinghiero. A tal proposito mi preme ringraziare il Prorettore all’Internazionalizzazione Antonino Germanà e lo staff delle Relazioni Internazionali che lavora incessantemente per centrare obiettivi che rendono lustro al nostro Ateneo ad altissimi livelli”.

