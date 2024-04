L’UniMe respinge la Nuoto 2000 Napoli. Cusmano: “Importante averla portata a casa”

La formazione peloritana mantiene il quinto posto in classifica, nella partita odierna tanti fischi con 24 espulsioni e 6 rigori

MESSINA – L’Unime torna alla vittoria nella piscina di casa della Cittadella Sportiva Universitaria. Questo pomeriggio fermato l’assalto dei campani della Nuoto 2000 Napoli che vengono sconfitti per 10-8. La formazione ospite seguiva in classifica a 19 punti, l’Unime alla vigilia ne aveva 20 e in caso di sconfitta sarebbe stata superata. Ottimo avvio degli uomini di coach Misiti che dopo il primo quarto avanti per 5-1 provano a gestire il vantaggio.

La reazione dei napoletani arriva e ci pensano gli esperti Cama, Giacoppo e Cusmano a mantenere sempre dietro nel punteggio gli avversari. La vittoria evita il sorpasso e l’Unime mantiene il quinto posto in classifica anche se con due giornate che restano da giocare e il Cus Palermo che ha vinto mantenendo sei lunghezze di vantaggio i playoff sono ormai fuori portata. Settimana prossima altra sfida casalinga contro il San Mauro ultimo nel girone, sarà anche l’ultima in casa visto che l’ultima giornata la formazione universitaria giocherà in trasferta.

Cusmano: “La sfortuna non ci ha permesso di centrare l’obiettivo stagionale”

Quattro reti per Raffale Cusmano, talentuoso mancino dell’Unime, quest’oggi vice capitano e uomo che spesso in stagione ha fatto la differenza: “La partita di oggi era importante portarla a casa anche se la stagione ci ha riservato un piazzamento diverso da quello che il potenziale della squadra meritava. Dovremo cercare in noi stessi le motivazioni, tanta sfortuna in stagione con diversi infortuni per i giocatori chiave, ma oggi ci siamo presi la vittoria. Anche le espulsioni, come gli infortuni, fanno parte del gioco, quest’anno ne abbiamo avuto troppo di tutto, spesso c’è stato del nervosismo anche ingiustificato, questo ci ha precluso l’obiettivo ampiamente alla nostra portata. Le mie prestazioni personali vengono sempre dopo i risultati di squadra, cerco di dare il massimo ma l’obiettivo non è stato raggiunto, poi sono contento di essere tornato a casa mia e ci riproveremo l’anno prossimo”.

Raffaele Cusmano prepara il tiro (foto di Alessandro D’Angelo)

Unime – Nuoto 2000 Napoli 10-8

Ottimo inizio degli universitari che mantengono la porta inviolata in inferiorità e in contropiede con Cusmano passano in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco a cui segue la trasformazione di Longo, l’Unime passa in vantaggio e non si farà più riacciuffare. Alla rete degli ospiti con Diego Musacchio seguono altre tre marcature locali il rigore di Cusmano e dentro l’ultimo minuto le reti in superiorità di Cama e Bonansinga.

Nel secondo quarto c’è la reazione dei campani che vanno subito a segno con Simonetti, l’Unime spreca due superiorità prima di segnare con il giovane Sciabà. Si complicano le cose superata la metà del tempo a disposizione con la formazione di coach Misiti che deve difendersi da una tripla inferiorità numerica, sembra riuscirci ma gli viene fischiato rigore contro che Ruocco trasforma. Un po’ in confusione gli universitari subiscono la rete di Diego Musacchio, con una pregevole palombella, e nuovamente di Ruocco su un altro rigore a 14 secondi dalla sirena per il 6-5 momentaneo, prima che il cronometro vada a zero però Cusmano, su rigore, rimette avanti i padroni di casa di due reti.

Il terzo quarto non inizia bene con la rete di Piero Musacchio, poi la formazione di casa ritrova lucidità e piazza due reti consecutive, ancora freddo dai cinque metri Cusmano su rigore e poi Giacoppo con una bella rovesciata per il 9-6 che manda le formazioni all’ultimo quarto. Negli ultimi otto minuti si gioca poco, al rigore di Ruocco risponde Cama che con un grande movimento si libera della marcatura e può concludere in rete, la rete in superiorità di Ruocco a quasi cinque minuti dalla fine mette un po’ di pepe al finale di gara con il Nuoto 2000 Napoli che avrà delle occasioni in superiorità per riaprire la sfida ma ottimi gli interventi di Di Mauro tra i pali e della difesa locale a dire di no agli ospiti.

Tabellino

Parziali: 5-1, 2-4, 2-1, 1-2. Superiorità: 2/8, 2/16. Rigori: 3/3, 3/3.

Arbitro: Alessio Marrone di Varese

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 1, Lupeji, Sciabà 1, Cusmano 4, Giacoppo 1, Mantineo, Bonansinga 1, D’Angelo, Cama 2, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Nuoto 2000 Napoli: Fuorto, P Musacchio 1, Amato, Ruocco 4, Severino, Di Martire, Simonetti 1, D Musacchio 2, Lucarelli, Centanni, Corcione, Vitullo, Torti, Fontana.

Allenatore: Elio Scognamiglio.