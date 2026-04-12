L’Unime sconfitta dal Nuoto 2000 Napoli ma è salva matematicamente

Arriva una sconfitta indolore nella terzultima giornata, l'Unime cade 12-4 a Napoli ma è certa della permanenza in Serie B

Alla piscina Scandone di Napoli caduta abbastanza rovinosa per l’Unime di pallanuoto. La squadra di coach Misiti cede 12 a 4 nella terzultima giornata in Serie B ma quantomeno può festeggiare la permanenza in Serie B visto che il quinto posto che occupa al momento nel girone 4 a 23 punti è fuori portata, mancando due partite, per chi si trova in ottava posizione e quindi disputerebbe il playout.

Nuoto 2000 Napoli – Ssd UniMe 12-4

Partita che si mette subito in salita per l’Unime che nel primo quarto vien trafitta tre volte (3-0). Nel secondo periodo di gioco la rete dei peloritani firmata Cama, ma il Nuoto 2000 non si lascia intimidirà e a seguire va a segno altre quattro volte. Sul 7-1 e giochi ormai chiusi il terzo quarto è il più lottato: i partenopei segnano tre reti ma in mezzo arriva sempre la reazione degli ospiti con le segnature di D’Angelo e Sciabà. Nell’ultimo periodo D’Angelo realizza il momentaneo 10-4, poi il Nuoto 2000 Napoli fissa il finale sul 12-4.

Tabellino

Arbitro: Pislariu.

Parziali: 3-0, 4-1, 3-2, 2-1.

Nuoto 2000 Napoli: Pizzo, Postiglione, Santovito 1, Ruocco 2, Severino, Vivace, Varriale 1, Barberisi, Cuomo 1, Centanni 2, Vitullo 3, Maione 2, Abbate, Liccardo.

Ssd UniMe: Caliri, Costa, Geloso, Denaro, Milana, Albarino, D’Angelo 2, Vinci, Ianc, Carmignani, Sciabà 1, Cama 1, Platania, Finanze.