L'Unime si conferma terza forza siciliana nel nuoto categoria Ragazzi - Tempostretto

La formazione universitaria ha chiuso al terzo posto dietro Mimmo Ferrito e Poseidon con 568 punti. Dieci le medaglie conquistate: 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi

MESSINA – La classifica finale premia il lavoro svolto dall’Unime che si conferma al terzo posto nella categoria Ragazzi del nuoto siciliano. “Questo podio – dichiara il responsabile tecnico Diego Santoro – è molto più emozionante di quello invernale perché confermarsi è sempre più difficile”. A vincere la manifestazione a quota 1080 punti la palermitana Mimmo Ferrito, seconda a 1028 l’etnea Poseidon, terza l’Unime a 568 punti.

Nella classifica finale decimo posto per la Swimblu Milazzo con 159 punti e in classifica anche la Power Team Messina con 24 punti. Erano presenti rispettivamente con due e un atleta anche Naxos Nuoto e Neri Fitness di Capo d’Orlando.

Da oggi, giovedì pomeriggio, in acqua i categoria Juniores, Cadetti e Seniores in cui le squadre messinesi proveranno a essere ancora protagoniste provando a salire ancora sul podio.

Il bottino dell’Unime tra i Ragazzi

L’Unime ha chiuso con 4 medaglie d’oro conquistate da Sabrina Maria Ferrara (100 e 200 farfalla), Emma Arcudi (200 stile libero) e dalla staffetta 4×100 stile libero femminile (Arcudi, Costarella, Cucinotta, Ferrara). A cui si aggiungono 4 argenti arrivati dalle staffette 4×200 stile libero (Arcudi, Costarella, Cucinotta Ferrara) e 4×100 mista (Arcudi, Cozzucoli, Ferrara, Costarella), Emma Arcudi nei 50 stile libero e 200 misti. Chiudendo con 2 bronzi Emma Arcudi nei 100 stile libero e Sabrina Maria Ferrara nei 200 stile libero.

“Fare questo risultato – prosegue Santoro – a casa nostra, davanti al nostro pubblico e alla presenza di Sergio Naccari, nostro direttore generale, e Silvia Bosurgi, nostra presidente, che hanno reso perfetto questo campionato regionale, tutto ciò dà un’emozione più grande. Tutti i ragazzi si sono migliorati e mi gratifica molto la squadra che si è creata”.

Soddisfazione del direttore generale Naccari

“Questo è un grandissimo premio – dice Sergio Naccari – per un progetto iniziato da tanti anni e di cui raccogliamo i frutti dopo una lunga programmazione. Siamo sul podio insieme a società fortissime e storiche, senza togliere nulla a nessuno voglio dare meriti ad un grandissimo tecnico quale è Diego Santoro, che merita palcoscenici ancora migliori ed è un allenatore che, mi permetto di dire, ho seguito per anni e voluto tanto qui in riva allo Stretto.

È importante sottolineare come noi siamo competitivi in tutte le categorie. Siamo andati a medaglia con gli Esordienti B, poi con gli Esordienti A e adesso coi Ragazzi. Giovedì inizieranno le altre categorie e credo che possiamo andare a podio anche in queste, penso, senza voler dimenticare nessuno, a Giorgia Iaria e Antonio Bavastrelli tra gli Juniores, Domenico Costarella tra i Cadetti, Domenica Pansera tra le Seniores”.

