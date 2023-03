L'Unime supera Muri Antichi ed è in corsa per i playoff - Tempostretto

Vittoria per la formazione universitaria nello scontro diretto, capitan Geloso e compagni autori di una grande prova di maturità salgono al quarto posto

MESSINA – Vittoria importantissima per l’Ssd UniMe nel campionato di Serie B di pallanuoto. La formazione universitaria allenata da coach Misiti supera 9-6 la formazione etnea Muri Antichi e si issa al quarto posto nel girone 4 in solitaria. Prima di questo match infatti la formazione peloritana era appaiata a quota 21 punti proprio agli etnei.

Con questa vittoria, che fa il paio con quella di settimana scorsa contro la Polisportiva Acese, l’Unime si vendica delle sconfitte subite nel girone di andata e si conferma squadra che può ambire ai playoff. In classifica è a quota 24 punti uno solo dietro Salerno. Settimana prossima la sfida fuori casa contro la capolista Crotone.

Nella sfida odierna alla Cittadella Sportiva Universitaria prestazione di grande maturità il solco viene scavato nel terzo quarto (2-0 Unime) scavando il solco dopo due tempi tutto sommato equilibrati. Ottima partita soprattutto difensiva dove l’Unime concede solo tre superiorità ed un rigore, quattro falli “gravi” in tutti e 32 i minuti di gioco. Protagonisti Raineri e Lipej, tre segnature a testa, poi con una rete per uno i due fratelli Geloso, Claudio e Diego, e Cama.

Unime – Muri Antichi 9-6

Parziali: 3-2 2-2 2-0 2-2. Superiorità numeriche: 2/7, 1/3. Rigori: 0/0, 0/1.

Apre la sfida la rete di Raineri, ma risponde subito Basile. Tornano avanti gli universitari con Cama, ma in superiorità la pareggiano gli ospiti, rete di Belfiore. Rigore fallito per gli ospiti con il capitano Muscuso che c’entra la traversa e sulla ripartenza l’Unime ottiene una superiorità numerica, ad un minuto dalla fine, che sfrutta con Raineri chiudendo avanti 3-2.

Nel secondo quarto Raineri allunga sul +2, ma replica Belfiore. L’equilibrio prosegue, botta e risposta in vasca e al gol di Lipej risponde Marangolo. Nel terzo quarto l’Unime scava il solco toccando il massimo vantaggio 7-4 grazie alle reti di Diego Geloso, apprezzabile gesto tecnico del centroboa messinese, e Lipej, sempre più decisivo nelle ultime sfide.

Nell’ultimo parziale gestisce la squadra universitaria, Muri Antichi per tanti minuti non riesce a creare pericolo e apre le marcature del quarto periodo nei tre minuti finali con Marangolo, replica poco dopo Lipej. Nel finale rete di Fiorito poi in superiorità immediata la rete di Claudio Geloso che ristabilisce le distanze e mette la parola fine al match.