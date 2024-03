L’Unime torna a vincere contro l’Ortigia Academy. Longo: “Tre punti d’oro”

Rischia di complicarsi la vita la formazione universitaria che con uno splendido ultimo quarto torna alla vittoria

MESSINA – Ritrova il sorriso l’Ssd Unime in Serie B di pallnuoto. La formazione universitaria supera in casa 14-9 l’Ortigia Academy e sale a 20 punti in classifica nel girone 4. Al momento in quarta posizione ma deve aspettare che si completi anche la partita tra Cesport e Salerno con questi ultimi che possono sottrargli la quarta posizione che occupano al momento.

I ragazzi di coach Misiti vedevano ancora l’assenza di Vinci, fuori ormai da settimane, mentre è tornato in acqua, segnando un gol Lupeji ma ha finito malconcio perché i problemi alla spalla non sono risolti. Nel finale spazio ai giovani Sciabà, che segna il suo primo gol, e il secondo portiere Caliri. Ma il migliore del match è stato Longo, autore di cinque reti di cui una da oltre 20 metri e autore anche di due assist pregevoli per i compagni.

“Oggi era importante fare i tre punti – ci dice proprio Samuele Longo a fine partita – nonostante le tante defezioni. Luka (Lupeji, ndr) è entrato ma ha ancora un problema alla spalla, ma siamo senza Vinci da qualche partita ormai e altri due ragazzi sono rimasti a casa con la febbre. La situazione era critica ed è stato importante mettere quel qualcosa in più in acqua, quella concentrazione in più per portare i tre punti che ci possono riportare in piena lotta playoff. Quelli di oggi sono punti d’oro, importanti, siamo sempre lì a sacrificarci e lotteremo fino alla fine per provare a terminare nelle prime quattro e giocarci i playoff”.

Samuele Longo autore di cinque reti

Unime – Ortigia 14-9

Subito pericolosi i padroni di casa con Cusmano che centra la traversa in contropiede, poco dopo nuova possibilità per il mancino peloritano che d’astuzia supera con un pallonetto il portiere avversario, poco dopo in superiorità raddoppia Longo. Reina, portiere dell’Ortigia Academy, tiene i suoi in partita e Capodieci quando si sta per entrare nell’ultimo minuto accorcia le distanze.

Nel secondo quarto reazione ospite con le reti di Bordone e Sicali, primo vantaggio degli aretusi con Longo in superiorità che firma il pari 3-3. Inizia un botta e risposta in acqua con Scordo e Giacomazzi che vanno a segno e tra gli universitari rispondono Longo e Cama, abile a finalizzare una superiorità in contropiede con una bella triangolazione di Cusmano e Longo a servirlo. Si cambia direzione in vasca sul 5-5.

Nel terzo quarto si scaldano gli animi con l’Unime che può tirare un rigore che però Cusmano manda sulla traversa, poco dopo Lupeji, rientrato dopo un paio di partite out, va a segno ma prende una botta alla spalla già dolorante e riesce, replica dall’altra parte Scordo su rigore. L’Unime è in un buon momento e prova ad allungare con Cusmano che sfrutta un ottimo contropiede su bel lancio di oltre venti metri di Longo e lo stesso Longo poco dopo firma l’8-6. Sollima protesta con l’arbitro dopo un espulsione e questo lo manda direttamente in doccia mostrandogli un rosso.

Il quarto e ultimo tempo di gioco inizia con la rete di Cama che manda i locali sul massimo vantaggio 9-6. A quel punto arriva la reazione dell’Ortigia Academy che in pochi minuti trova la rete di Capodieci, Scordo in superiorità e nuovamente Capodieci che, dopo aver preso una botta con l’arbitro che ferma il gioco e chiama il medico, torna a giocare come niente fosse e sorprende Di Mauro con una conclusione da lontanissimo, 9-9. Tutto da rifare per gli uomini di coach Misiti che però reagiscono subito e alla grande: rigore segnato questa volta da Cusmano che poco dopo va a segno con una splendida rovesciata da quasi sei metri. Cama segna la sua personale tripletta difendendo da vero centro boa e poi Longo senza portiere segna una splendida rete dalla sua metà vasca. Nel finale con il risultato in cassaforte sembrano fermarsi gli universitari con l’ultimo possesso, si fermano anche gli ospiti ma non Sciaba che fa il movimento e viene servito da Cama con il giovane peloritano che a 13″ dalla fine trova la sua prima rete e fissa il punteggio sul finale 14-9.

Tabellino

Parziali: 2-1, 3-4, 3-1, 6-3. Superiorità: 4/10, 1/7.Rigori: 1/2, 1/1.

Arbitro: Giorgio Pislariu di Roma.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Caruso, Longo 5, Lupeji 1, Sciaba 1, Cusmano 4, Giacoppo, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Cama 3, Caliri.

Allenatore: Francesco Misiti.

Ortigia Academy: Reina, Polizzi, Palaia, Bordone 1, Capodieci 3, Sicali 1, Foti, D’Arrigo, Scordo 3, Russo, Monaco, Giacomazzi 1, Gibilisco, Contarino.

Allenatore: Luigi Leone.

