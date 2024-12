L’UniMe vince all’esordio, colpaccio al Foro Italico contro la Roma Waterpolo

Prima giornata in Serie B che sorride agli uomini di coach Misiti, gli universitari hanno riportato una grande vittoria per 12-14 sugli scudi Longo con sei centri

ROMA – La prima di campionato ha visto gli universitari impegnati in una delle trasferte più lunghe del nuovo girone. Alla fine l’Ssd UniMe ha trovato anche il primo successo per 12-14, sbloccandosi alla prima e aggiungendo subito tre punti alla propria classifica. Formazione al completo per coach Misiti, l’Unime ha preso il comando della gara e l’ha ceduto per un momento a fine terzo quarto quando ha subito la reazione dei locali. Nell’ultimo quarto però altro parziale favorevole ai peloritani che hanno messo in cassaforte il risultato.

Grande prestazione in attacco di Logo, per lui sei centri, bene anche Lupeji e Geloso al ritorno con calotta universitaria, per entrambi tripletta. A segno anche i messinesi Vinci e Giacoppo due con tante stagioni alle spalle con questa società. La prossima settimana sarà esordio casalingo alla Cittadella contro la Nuoto 2000 Napoli prima della lunga sosta natalizia che vedrà il campionato di Serie B fermo per quasi un mese.

Roma Waterpolo – Ssd UniMe 12-14

La partita inizia bene per gli ospiti che provano a scappare avanti 1-3, ma vengono raggiunti dai locali e il primo quarto si chiude in perfetta parità sul quattro pari, già protagonista Longo che va a segno quattro volte per gli universitari di cui una su rigore. Nel secondo quarto l’allungo che sembra decisivo per gli uomini di coach Misiti che scappano via sul 5-8, a metà tempo in rapida successione i gol di Longo, Geloso e Vinci, replica locale di Di Prospero a cui segue la doppietta personale di Geloso a chiudere il primo tempo.

Si cambia vasca e c’è la reazione locale con la Roma Waterpolo che va a segno cinque volte, doppio Camposecco, Cavallari, Casaola e Re, in mezzo la rete di Lupeji per Messina che per la prima volta in partita va sotto nel punteggio sul 10-9. Nell’ultimo quarto però torna avanti la formazione universitaria che non cederà più la leadership. A mettere il sigillo sulla prima vittoria stagionale ci pensano Lupeji, doppietta nel quarto quarto, Longo, il capitano Giacoppo e Geloso, per i laziali reti di Cavallari e Re.

Tabellino

Parziali: 4-4, 1-4, 5-1, 2-5. Superiorità: 5/8, 5/9. Rigori: 0/0, 1/1

Arbitro: Stefano Sbacco.

Roma Waterpolo: Musco, Camposecco 3, Cavallari 3, Baldi 2, Olivola, De Vita, Di Bisceglia, Del Nero, Di Prospero 1, Zafferami, Casasola 1, Re 2, De Giorgi, Velocci.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 6, Lupeji 3, Viola, D’Angelo, Giacoppo 1, Geloso 3, Milana, Cama, Caliri.

Allenatore: Francesco Misiti.

