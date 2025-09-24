“L’Università di Messina blocchi l’accordo con l’Ateneo israeliano, complice di Netanyahu”

Dopo l'appello di 264 docenti UniMe, il coordinamento per la Palestina rinnova la richiesta. Manifestazione davanti al Rettorato il 2 settembre. Si tratta della Hebrew University of Jerusalem

MESSINA – “Nei mesi scorsi 264 docenti hanno sottoscritto un appello in cui chiedevano all’Ateneo l’interruzione di ogni forma di collaborazione con Israele e la Hebrew University of Jerusalem. Una richiesta avanzata in diverse occasioni anche dalla componente studentesca: la Palestina deve essere la prima questione all’ordine del giorno del Senato dell’Università di Messina e di tutte le università che ancora oggi intrattengono rapporti con Israele”. Il coordinamento “Messina per la Palestina” ha quindi scritto una lettera alla rettrice Spatari e al Senato accademico perché l’Ateneo prenda “una posizione chiara e netta contro ogni forma di complicità col governo criminale di Israele e rescinda immediatamente ogni forma di collaborazione con le sue istituzioni accademiche israeliane”.

A sostegno di questa rivendicazione il coordinamento ha organizzato una manifestazione che si terrà venerdì 26 settembre alle 9 di fronte al Rettorato.

Continua il coordinamento: “L’Università di Messina ha stretto nel 2021 un accordo quadro con la Hebrew University of Jerusalem che prevede interscambi di docenti e materiale di ricerca. La Hebrew University è parte integrante dell’apparato coloniale e militare israeliano: costruita su terre palestinesi confiscate illegalmente, ha storicamente beneficiato dell’espulsione forzata delle famiglie arabe da Gerusalemme Est. Collabora stabilmente con l’Idf, forze di difesa israeliane, e con industrie belliche nello sviluppo di tecnologie usate nella repressione nei territori occupati. È nota poi la sospensione della docente Nadera Shalhoub-Kevorkian per le sue posizioni critiche versol’occupazione e il genocidio”.

E ancora: “In questo quadro, è impossibile considerare la collaborazione con tale ateneo come un semplice scambio culturale: è una scelta politica. Le imponenti manifestazioni che il 22 settembre hanno attraversato il Paese hanno espresso la forza di un movimento che chiede a tutta la classe dirigente del Paese, governo in testa, di contrastare in tutti i modi il genocidio in corso in Palestina e di Isolare Israele sul piano politico, commerciale, culturale e scientifico”.

