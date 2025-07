Unime. 264 docenti dicono “no ai rapporti con l’Ateneo israeliano, complice di Netanyahu” LE FIRME

Appello alla rettrice: "L'Università di Messina blocchi l'accordo con Hebrew University di Gerusalemme, al fianco delle politiche criminali contro Gaza"

dI Marco Olivieri

MESSINA – “L’Università di Messina deve interrompere l’accordo quadro con la Hebrew University di Gerusalemme, al fianco delle politiche criminali del governo Netanyahu contro Gaza”. Più chiari di così non potevano essere. 264 docenti di Unime dimostrano che vivere la realtà del mondo accademico non significa stare su una torre d’avorio, sganciata dalla realtà. Tutt’altro. E chiedono, in una lettera aperta, alla rettrice Giovanna Spatari, al Senato accademico e al Consiglio d’amministrazione una presa di posizione netta.

“Mentre la soluzione finale, organizzata dallo Stato di Israele ai danni di Gaza e della sua popolazione, è giunta quasi al termine e la popolazione muore di fame”, non si può assistere inerti al genocidio. I 264 professori ce lo ricordano e spiegano perché la Hebrew University non rappresenta un luogo neutro accademico. Al contrario, il suo è un “attivo coinvolgimento nelle politiche coloniali e di violenza e con un aperto sostegno alle politiche di Netanyahu”.

Nei giorni in cui riabbracciamo il nostro concittadino Antonio Mazzeo, imbarcatosi nella nave “Handala” per “rompere il blocco inumano e illegale imposto da Israele sul popolo palestinese e denunciare la complicità dei governi nel genocidio in corso”, non si può rimanere passivi o alla finestra. E i 264 docenti di Unime ce lo ricordano. Tra di loro, l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea (consulente della ministra Bernini), la biologa Nunziacarla Spanò (direttrice di Chibiofaram), il linguista Fabio Rossi (componente dell’Accademia della Crusca), l’economista ed ex vicesindaco Guido Signorino, l’ex assessore regionale Daniele Tranchida, l’ordinaria di Storia delle istituzioni politiche Daniela Novarese e il professore Dario Tomasello.

E per prevenire ogni obiezione: essere contro il governo criminale di Netanyahu e il genocidio non significa né essere a favore dei tagliagole di Hamas, né essere antisemiti. Ma, al contrario, significa ritenere di far parte dell’unica e necessaria appartenenza: quella nel segno dell’umanità. “Restiamo umani”.

Complimenti ai 264 firmatari di questo documento.

La lettera aperta “contro ogni forma di collaborazionismo”

All’attenzione della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, prof.ssa Giovanna Spatari,

All’attenzione del Senato Accademico,

All’attenzione del Consiglio di Amministrazione,

Luglio 2025: scriviamo mentre la soluzione finale, organizzata dallo Stato di Israele ai danni di Gaza e della sua popolazione, è giunta quasi al termine. La popolazione muore letteralmente di fame; a decine, ogni giorno, si spengono, crudelmente denutriti, bambini per una precisa decisione politica e militare del governo Netanyahu. Di fronte allo sterminio forse c’è una sola cosa altrettanto indicibile: la possibilità che il genocidio diventi tollerabile. Allora, malgrado il fatto che la sparizione di Gaza lascia senza fiato, disperatamente, tenacemente, non vogliamo restare in silenzio.

Avremmo auspicato, sulla scia di tanti pronunciamenti che si susseguono nelle Università italiane e europee, una presa di posizione della governance del nostro Ateneo nei confronti delle politiche criminali del governo israeliano contro la popolazione di Gaza, in violazione sistematica delle norme più elementari del diritto internazionale. In particolare, avremmo auspicato un’azione che mettesse immediatamente fine a quella che oggi è una macchia nerissima che pesa sul corpo della nostra Università: l’Accordo quadro di cooperazione internazionale, in vigore dal maggio del 2021, con la Hebrew University di Gerusalemme. Università, certo, non la sola, ma in prima linea, nel dare supporto, in varie forme, all’apparato bellico israeliano.

A dimostrazione della posizione intollerabile della Hebrew University è recentissimo (21 luglio 2025) l’annuncio da parte del rettore dell’Ateneo di Pisa di sospendere ogni accordo di cooperazione con la Hebrew University per il suo attivo coinvolgimento nelle politiche coloniali e di violenza e per l’aperto sostegno alle politiche del governo Netanyahu.

Va ricordato, come ampiamente documentabile, che l’intero sistema accademico israeliano è coinvolto nel colonialismo e razzismo nei confronti dei palestinesi e della popolazione araba (vedi almeno, a

questo proposito, l’imprescindibile libro dell’antropologa israeliana Maya Wind: Torri d’avorio e d’acciaio).

Si tratta di programmi specifici nell’addestramento dei soldati, dei membri dell’intelligence, e attraverso

il potenziamento e la realizzazione di armi e tecnologie. Lo si può verificare anche su un altro, cruciale,

piano: alla Corte penale internazionale, che ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu, per violazione del diritto umanitario internazionale, replicano le facoltà di Legge israeliane, sostenendo l’illegittimità del diritto internazionale.

Bisogna dunque sfatare un equivoco, se qualcuno lo può ancora commettere in buona fede: non c’è in questo momento alcun ponte da costruire o salvaguardare con le Università israeliane, perché le

istituzioni accademiche sono in prima fila nello sviluppo di quella che è stata definita “economia del

genocidio”.

Chiediamo che l’Accordo di cooperazione tra l’Ateneo di Messina e la Hebrew University di Gerusalemme venga immediatamente formalmente interrotto come un primo gesto necessario, seppur

minimo, di presa di distanza pubblica da parte del nostro Ateneo nei confronti della politica di sterminio del governo israeliano e delle istituzioni coinvolte nella soluzione finale del popolo palestinese.



Firmatari

Pierandrea Amato

Nicola Angius

Adriana Arena

Tindaro Bellinvia

Andrea Biagiotti

Paola Bonaccorsi

Chiara Borsellino

Emanuele Broccio

Dario Bruneo

Mariavita Cambria

Sebastiano Campagna

Paola Cardiano

Angela Castigione

Lorenzo Casini

Marie-Ange Causarano

Vincenzo Cicero

Pasqualina Corigliano

Dino Costa

Francesca Crisante

Filippo Cucinotta

Alessandro De Angelis

Cristiano De Marchis

Concetta De Stefano

Alessandra Falzone

Domenica Farinella

Elisa Fiorenza

Giorgio Forni

Claudia Foti

Edoardo Fugali

Mauro Geraci

Ottavia Giuffrè

Mario Graziano

Giuliana Gregorio

Giuseppina La Ganga

Gabriele Lando

Francesco Longo

Antonella Cinzia Marra

Pier Luca Marzo

Giovanni Merlino

Rossella Merlino

Gianluca Miglino

Mariangela Monaca

Marina Montesano

Marina Morabito

Fabio Mostaccio

Monica Musolino

Enrico Nicosia

Giulia Palomba

Berardino Palumbo

Daniele Panizza

Francesco Parisi

Anna Maria Passaseo

Francesca Pentassuglio

Alessio Plebe

Daniela Potenza

Valentina Raffa

Giovanni Randazzo

Giuseppe Ricciardi

Giacomo Risitano

Rosalba Rizzo

Fabio Rossi

Fabio Ruggiano

Pietro Saitta

Giuliana Sanò

Giuseppe Domenico Schirripa

Carmen Serena Santonocito

Dario Santonocito

Marco Scarpa

Scolastica Serroni

Marco Sfacteria

Felice Sfravara

Guido Signorino

Donatella Siviero

Salvatore Speziale

Stefania Taviano

Maria Carolina Vesce

Federico Vitella

Pierpaolo Zampieri



Adesioni

M’hammed Aguennouz

Ernesto Amato

Roberto Amato

Antonino Antonazzo

Antonella Arena

Rocco Aricò

Elvira Assenza

Giuseppe Avena

Anna Barattucci

Concetta Beninati

Veronica Bongiovanni

Giovanni Brandimonte

Emanuele Brianti

Ezio Bruno

Donatella Bucca

Daniela Caccamo

Francesco Cacciola

Vittoria Calabrò

Anna Paola Capra

Marilena Casella

Antonino Casile

Maria Castriciano

Antonella Cava

Antonio Celesti

Consuelo Celesti

Angela Nadia Centorbi

Giovanna Centorrino

Tommaso Centorrino

Francesco Ciraolo

Roberto Cobianchi

Giulia Colavecchio

Fiammetta Conforto

Valeria Conti Nibali

Massimiliano Cordaro

Alessio Costarelli

Alessandro Crisafulli

Francesca Crisante

Alfredo Criscuolo

Giovanni Crupi

Vincenzo Crupi

Mariapompea Cutroneo

Salvatore Cuzzocrea

Giovanna D’Angelo

Rosario D’Anna

Dario De Domenico

Giovanna De Luca

Pasquale De Meo

Angelina De Pascale

Fabrizio De Vita

Guido Di Bella

Massimo Di Gangi

Debora Di Mauro

Omar Di Stefano

Salvatore Distefano

Angela Di Pietro

Maria Letizia Di Pietro

Antonino Di Pino Incognito

Nicola Donato

Paola Agata Eustochia Donato

Gabriella Epasto

Giovanni Falsone

Carla Lucia Faraci

Maria Fazio

Angelo Federico

Maria Rosa Felice

Filippo Ferlito

Francesco Ferraú

Giovanni Finocchio

Giacomo Fiumara

Antonio Fabio Forgione

Claudia Foti

Giuseppe Foti

Rita Fulco

Gabriella Gaglio

Roberta Galbo

Pierino Gallo

Chiara Maria Antonietta Gangemi

Francesca Garesci

Romana Gargano

Giuseppe Gattuso

Chiara Genovese

Giuseppa Genovese

Salvatore Giacobbe

Giovanni Giura

Fabio Gresta

Concetta Gugliandolo

Isabel Hernandez Lorenzo

Daniela Iannazzo

Caterina Ingoglia

Nunzio Iraci

Anna Irto

Giuseppina Laganà

Giovanni Lantieri

Claudio Gabriele Macagno

Vincenzo Macaione

Giuseppe Mandaglio

Raffaele Manduca

Francesca Marino Merlo

Antonella Maselli

Marisa Masucci

Ivan Matijasic

Paola Megna

Agata Daniela Melfa

Milena Meo

Raphael Merida

Michele Messina

Carlo Migliardo

Demetria Milea

Fabio Minutoli

Mariacarla Moleti

Marcello Mollica

Cristian Mondello

Debora Mondello

Luigi Monsù Scolaro

Fortunato Neri

Giovanni Neri

Giorgio Nordo

Anna Notti

Daniela Novarese

Francesco Oliveri

Michele Panzera

Mariaeugenia Parito

Vincenzo Parrino

Rosalba Passalacqua

Giuseppe Pellicane

Riccardo Pengo

Rosamaria Pennisi

Stefano Pergolizzi

Francesca Perrini

Giuseppe Piccione

Anna Pitrone

Teresa Pollicino

Mauro Prestipino

Santo Previti

Patrizia Primerano

Fausto Puntoriero

Antonio Rapisarda

Nicola Rappazzo

Antonino Recupero

Maria Rosaria Renna

Bruno Ricca

Maria Giovanna Rizzo

Patrizia Rogolino

Andrea Romeo

Roberto Romeo

Gabriella Rubulotta

Rosaria Maddalena Ruggeri

Eriberto Russo

Giuseppe Saija

Rosalba Saja

Ignazio Salomone

Roberta Salomone

Luigi Salvati

Roberta Salvatore

Salvatore Savasta

Marco Lucio Scarpa

Danilo Sciarrone

Maria Teresa Sciortino

Salvatore Serrano

Maria Vittoria Serranò

Rossana Sidoti

Rosalia Silvestri

Roberta Somma

Grazia Vera Maria Spagnolo

Nunziacarla Spanò

Maria Paola Speciale

Rosanna Stancanelli

Simon Michael Tanner

Adriana Tisano

Fabio Todesco

Francesco Tomaiuolo

Dario Tomasello

Daniele Tranchida

Peter Quinto Tranchida

Katia Trifirò

Fabio Trimarchi

Alexandra Trifonova

Stefania Tuccinardi

Velia Vadalà

Cinzia Anna Ventura

Marta Venuti

Isabella Venza

Mario Venza

Roberto Virzo

Ulderico Wanderlingh

Maria Zappalà

