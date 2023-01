L'Università si mobilità per il Don Orione - Tempostretto

Gli studenti dell'associazione Controcorrente hanno promosso una raccolta di indumenti per l'istituto

MESSINA- L’iniziativa è dell’associazione Controcorrente, che ha promosso una raccolta di indumenti a favore dell’istituto Don Orione. Una raccolta nella quale la sigla ha lavorato per coinvolgere l’Università di Messina in tutte le sue componenti.

“Promuoviamo questo tipo di iniziative per far comprendere ai nostri coetanei quanto sia importante tutelare l’ambiente”, spiega Angelica Sparacino, studentessa Unime e organizzatrice dell’iniziativa.

Gli studenti, tra cui anche Camilla Kidarame e Giuseppe Brando, hanno raccolto una grande quantità di capi d’abbigliamento utilizzati, che sono stati donati in beneficenza all’Istituto.

“Un’iniziativa che non solo va a beneficio dei bisognosi ma soprattutto dell’ambiente. Attività come queste infatti, evitano lo smaltimento prima che sia necessario e riducono le emissioni inquinanti, grazie al riutilizzo dei vestiti di seconda mano, ancora in buono stato.”, spiega l’associazione.



L’istituto Don Orione, tutti i giovedì mattina, raccoglie questo tipo di materiale ed è anche alla ricerca di altri volontari e di aziende che ritirino tutti i capi che non possono essere donati, in modo da garantirne il riciclo a fine vita.