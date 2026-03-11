 Ospedale Papardo. Ecografia cardiovascolare ottiene la certificazione nazionale di qualità

Ospedale Papardo. Ecografia cardiovascolare ottiene la certificazione nazionale di qualità

mercoledì 11 Marzo 2026 - 12:00

Il laboratorio riceve il riconoscimento della Società italiana di ecocardiografia e diagnostica cardiovascolare

Il Laboratorio di Ecografia Cardiovascolare dell’Unità di Cardiologia, diretta dal prof. Giuseppe Andò, sulla base dei requisiti previsti dal Documento della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging (Siecvi), ha ricevuto l’Accreditamento ufficiale, risultando idoneo al 1° Livello per l’Ecografia Cardiovascolare Generale.

“L’Accreditamento di 1° Livello per l’Ecografia Cardiovascolare Generale rappresenta per il nostro Laboratorio un risultato di grande valore professionale e umano. Questo riconoscimento certifica la qualità del lavoro quotidiano svolto con competenza, rigore e spirito di collaborazione da tutta l’équpe” – dice la referente del Laboratorio, dottoressa Maria Paola Trifirò, impegnata nel coordinamento delle attività cliniche, organizzative e nel costante sviluppo dell’attività diagnostica.

Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo che attesta la qualità organizzativa, tecnologica e professionale del Laboratorio di Ecocardiografia, da anni punto di riferimento per l’Azienda Ospedaliera e per il territorio.

Il Laboratorio di Ecografia Cardiovascolare è una struttura specialistica dedicata alla diagnostica non invasiva delle malattie del cuore e dei grandi vasi attraverso l’uso degli ultrasuoni (ecografia). L’esame principale è l’ecocardiogramma transtoracico che consente di “visualizzare” in tempo reale le strutture cardiache (valvole, camere cardiache, pareti, funzione di pompa) e di valutare il flusso del sangue.

E’ rivolto a pazienti con sintomi cardiologici (dispnea o affanno, dolore toracico, palpitazioni, svenimenti, lipotimie o sincopi), con soffi cardiaci e sospette valvulopatie, con ipertensione arteriosa e scompenso cardiaco, con pregresso infarto miocardico, con cardiomiopatie o cardiopatie congenite, candidati o sottoposti a procedure interventistiche o cardiochirurgiche.

Tra le principali prestazioni: Ecocardiogramma Color-Doppler transtoracico (ETT) – esame standard, non invasivo; Ecocardiogramma transesofageo (ETE) – indicato in casi specifici, è un esame che si esegue per la valutazione delle strutture cardiache posteriori non visualizzate con l’esame transtoracico; Ecocardiogramma da stress fisico o farmacologico; Ecocardiografia con mezzo di contrasto (quando indicato); Eco-doppler transcranico con microbolle; Monitoraggio ecocardiografico intra-operatorio o durante procedure strutturali.

L’ecocardiogramma transtoracico è indolore, non invasivo e privo di radiazioni. L’ecocardiogramma transesofageo richiede, talvolta, una lieve sedazione e viene eseguito in ambiente controllato, con monitoraggio medico.

Grazie all’impegno costante e al continuo aggiornamento professionale del personale medico e infermieristico dedicato, il Laboratorio supporta le procedure di interventistica strutturale, affianca l’attività operatoria dell’Unità di Cardiochirurgia e garantisce la diagnostica ecocardiografica a tutti i reparti del Papardo, oltre che all’utenza esterna, garantendo livelli elevati di assistenza e sicurezza per i pazienti.

