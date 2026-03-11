Giornata mondiale del rene. Visite gratuite all’Università e al Papardo

Appuntamento giovedì 12 marzo, i giocatori del Messina ambasciatori della prevenzione

Il 12 marzo 2026 ricorre il 20° anniversario della Giornata Mondiale del Rene, importante iniziativa internazionale dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie renali. In tale occasione, la Fondazione Italiana del Rene (FIR) e la Società Italiana di Nefrologia (SIN) promuovono diverse iniziative su tutto il territorio nazionale volte a diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Lo slogan di quest’anno è “Salute Renale per tutti. Vicini alle persone. Attenti al pianeta”.

Anche quest’anno l’unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico Messina sarà in prima linea per celebrare la Giornata Mondiale del Rene con una iniziativa di screening al di fuori delle mura dell’ospedale.

Giovedì 12 marzo, dalle 9 alle 17, gli operatori del reparto diretto dal prof. Domenico Santoro saranno nella piazza del cortile del Rettorato per eseguire visite ed esami gratuiti.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 anche una delegazione di calciatori del Messina; la società ha infatti deciso di inserire tutti i suoi atleti nei protocolli. Un’attività che proseguirà anche domenica 15 Marzo allo stadio San Filippo dove il personale del reparto di nefrologia sarà a disposizione per svolgere visite e controlli gratuiti prima della partita. Il Messina ha inoltre deciso di destinare 1000 biglietti per i dipendenti che desiderano seguire la partita.

Lo screening coinvolge docenti, studenti e personale tecnico amministrativo che lavora presso l’Ateneo di Messina. Si tratta di semplici controlli (esame delle urine, controllo del peso, pressione arteriosa e valutazione assetto lipidico) che possono fare la differenza nel diagnosticare una malattia renale.

Un’iniziativa voluta dall’Università di Messina e dal Policlinico, in sinergia con la Croce Rossa e che punta quest’anno a coinvolgere nello screening una fetta ampia di popolazione sia adulta che più giovane. È possibile aderire allo screening in modo diretto, senza prenotazione. In questa occasione verranno distribuiti anche materiali informativi e sottoposto un questionario su familiarità per malattie renali e sintomi che possono ricondurre condizioni di rischio. In casi particolari vi sarà anche la possibilità di eseguire ecografie ai reni e vie urinarie perché all’interno dello stand vi sarà anche una stazione ecografica.

Al Papardo

Anche l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Papardo, diretta dal dottor Paolo Monardo, segretario regionale della Fondazione Italiana del Rene, aderisce alla campagna con l’iniziativa “Porte Aperte in Nefrologia”.

Nel corso della mattinata saranno offerte gratuitamente attività rivolte alla popolazione che potrà recarsi direttamente nell’ambulatorio senza prenotazione e comprenderanno: visita nefrologica – misurazione della pressione arteriosa – esame delle urine.

Durante l’iniziativa verranno inoltre distribuiti materiali informativi dedicati alla prevenzione delle patologie renali. Le persone che dovessero risultare positive saranno invitate a fare successivi controlli nefrologici di approfondimento.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo 2026, dalle 9 alle 13, negli Ambulatori di Nefrologia situati al piano terra del Padiglione B del Papardo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale e sull’adozione di corretti stili di vita per prevenire le malattie dei reni.