Lutto cittadino a S. Teresa per la morte di Andrea Finocchio - Tempostretto

Il funerale del 29enne sarà celebrato venerdì nel Santuario Madonna del Carmelo

S. TERESA – Interpretando il sentimento della Giunta e del Consiglio comunale, nonché dell’intera cittadinanza, il sindaco Danilo Lo Giudice ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Andrea Finocchio, il 29enne morto tragicamente in un incidente stradale. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle esequie, che si svolgeranno venerdì 12 maggio, alle 16, nel Santuario Madonna del Carmelo di S. Teresa, è stato proclamato il lutto cittadino dalle 14 e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco ha invitato i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e partecipazione al profondo dolore della famiglia.