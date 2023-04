Lutto in casa Messina, è morto l'ex portiere Mimmo Cecere - Tempostretto

Si trovava a Carinola quando è stato colpito da un infarto. Un protagonista della promozione in B del Messina

La notizia arriva proprio mentre si gioca Messina-Foggia al Franco Scoglio, 35ª giornata del girone C di Lega Pro. Domenico “Mimmo” Cecere è stato colpito da un infarto mentre si trovava in famiglia a Carinola ed è morto. Di lui si ricordano alcune parate spettacolari ed è stato un protagonista della promozione in B dei giallorossi nel 2001. Dopo il ritiro, per anni ha gestito una pizzeria a Messina.

Nel Messina in C1 e D

L’ex portiere ha vestito la maglia del Messina in C1 nella stagione 2000-2001, quella della promozione, e successivamente nel 2011 è ritornato quando il Messina militava in Serie D. Quando è arrivata la notizia della morte prematura la Curva Sud ha intonato un coro dedicato all’ex estremo difensore giallorosso, che il 14 dicembre aveva compiuto 50 anni.

Nato a Caserta nel 1972, Cecere ha militato in tanti club: da terzo portiere nel Napoli a a Palermo, Nola, Turris e Bisceglie, Pescara. Ha vinto campionati di serie C1 con Palermo, Fermana e Avellino.