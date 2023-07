Lutto nel giornalismo calabrese: scompare Antonio Latella - Tempostretto

Latella è stato per lungo tempo Capo Ufficio Stampa di Palazzo San Giorgio, portavoce di Palazzo Alvaro e firma di primo piano del giornalismo calabrese

REGGIO CALABRIA – Il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso i sindaci facenti funzioni Paolo Brunetti e Carmelo Versace, esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Latella, sociologo e giornalista, indimenticabile capo ufficio stampa di Palazzo San Giorgio, portavoce a Palazzo Alvaro e firma di primo piano del giornalismo calabrese. «Lo ricordiamo – affermano – come un grande professionista, un pioniere della professione, capace di misurarsi con mezzi e linguaggi diversi, capace di innovare rispettando al contempo i riferimenti deontologici della professione, sempre al servizio dell’informazione, dei cittadini e dei lettori». «In questo momento di profonda tristezza – concludono Versace e Brunetti – ci stringiamo al dolore della sua famiglia, in particolare dei figli Angela e Giampaolo, di tutti gli amici e di coloro che hanno avuto l’onore di incontrarlo nel corso della sua lunga carriera professionale, che gli ha offerto l’opportunità di raccontare alcune tra le pagine più importanti della storia cittadina».