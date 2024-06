Lutto nell’Atletica Savoca: è morta Teresa Sturiale, mamma del tecnico Antonello Aliberti

I funerali sabato 8 giugno nel Santuario della Madonna del Carmelo a S. Teresa. Il cordoglio degli atleti e delle famiglie

SAVOCA – La comunità di Savoca e S. Teresa di Riva si è stretta al dolore del maestro Antonello Aliberti, allenatore dell’Atletica Savoca, per la perdita della madre, la signora Teresa Sturiale, donna di grande forza e spirito di sacrificio. Insieme al marito, il compianto Salvatore Aliberti, la signora Sturiale ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, incarnando i valori di famiglia e dedizione. I funerali si terranno domani pomeriggio, sabato 8 giugno, alle ore 15,30, nel Santuario della Madonna del Carmelo a Santa Teresa di Riva, quartiere di nascita della signora Sturiale. L’Atletica Savoca, con i suoi atleti e le loro famiglie, ha espresso profondo cordoglio al maestro Aliberti per la grave perdita unendosi al dolore di tutta la famiglia.