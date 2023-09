Lux, 10 film in prima visione per il Cineforum Orione di Messina - Tempostretto

Dal 9 ottobre il secondo ciclo della rassegna nel segno della qualità cinematografica. Il programma

MESSINA – Riprende l’attività del Cineforum Orione al cinema Lux. Al via il 9 ottobre il secondo ciclo della stagione con la commedia “Tuesday Club – Il talismano della felicità”. Abbonamenti in vendita.

Si tratta del secondo ciclo della rassegna annuale del Cineforum Orione, la sessantesima, sempre nel segno della qualità cinematografica. Il classico appuntamento cinefilo propone a partire dal 9 ottobre dieci titoli in prima visione assoluta per la città di Messina, comprendendo anche due “incontri con l’autore”, rispettivamente con i registi Matteo Gagliardi (16 ottobre) e Giovanni Calvaruso (27 novembre), e la proiezione in chiusura del classico di Elia Kazan con Marlon Brando “Fronte del porto”, in

omaggio alla prima proiezione pubblica dell’associazione realizzata nel 1963.

Primo film in programma “Tuesday Club – Il talismano della felicità” della regista svedese Annika Appelin con Marie Richardson e Peter Stormare. Commedia al femminile sullo sfondo di un corso di cucina, il film è distribuito dalla società “Wanted – Cinema ricercato” e si inserisce perfettamente nel solco della tradizione del Cineforum, tesa a valorizzare la produzione europea e la distribuzione culturale

indipendente.

L’abbonamento all’intero ciclo di 10 film costa 20 euro, ma per chi ha acquistato l’abbonamento annuale 2023 le proiezioni in oggetto sono tutte ricomprese senza alcun altro onere; il costo di un singolo spettacolo è di 7 euro (5 euro ridotto per under 25, over 65, tesserati e convenzionati).

Gli abbonamenti sono già in vendita presso il Cinema Lux, che il 29 settembre ha riaperto al pubblico anche per la programmazione di prima visione, proponendo “Profondo rosso” di Dario Argento in versione restaurata, il film d’esordio di Christopher Nolan dal titolo “Following” (sempre in versione restaurata, originale con sottotitoli in italiano) e il controverso “Cannibal Holocaust”, vietato ai minori di 18 anni, film culto italiano per la regia di Ruggero Deodato. Quest’ultimo proposto anch’esso in versione

restaurata e originale con sottotitoli in italiano.

Il programma si svolge con l’intervento di Europa Cinemas, del ministero della Cultura e della Regione siciliana – assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e assessorato Turismo Sport e Spettacolo – e con il patrocinio gratuito della Ficc (Federazione Italiana Circoli del Cinema), realtà alla quale aderisce lo stesso Cineforum Don Orione.

Il programma è disponibile online sui siti dell’associazione e del cinema.

Il programma



① LUNEDÌ 9 OTTOBRE / GIOVEDÌ 12 OTTOBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

TUESDAY CLUB – IL TALISMANO DELLA FELICITA’, di A. Appelin

② LUNEDÌ 16 OTTOBRE / GIOVEDÌ 19 OTTOBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

MIRABILE VISIONE – INFERNO, di M. Gagliardi

③ LUNEDÌ 23 OTTOBRE / GIOVEDÌ 26 OTTOBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

LETTERA A FRANCO, di A. Amenábar

④ LUNEDÌ 30 OTTOBRE / GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE (16.00 – 18.15 – 20.30)

LA VITA E’ UNA DANZA, di C. Klapisch

⑤ LUNEDÌ 6 OTTOBRE / GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

NESSUNO DEVE SAPERE, di B. Lanners

⑥ LUNEDÌ 13 NOVEMBRE / GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO, di S. Kaadan

⑦ LUNEDÌ 20 NOVEMBRE / GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

IL MIO AMICO MASSIMO, di A. Bencivenga

⑧ LUNEDÌ 27 NOVEMBRE / GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

VITE DA SPRECARE, di G. Calvaruso

⑨ LUNEDÌ 4 DICEMBRE / GIOVEDÌ 7 DICEMBRE (16.00 – 18.30 – 21.00)

IL BOEMO, di P. Václav

⑩ LUNEDÌ 11 DICEMBRE / GIOVEDÌ 14 DICEMBRE (16.30 – 18.30 – 20.30)

FRONTE DEL PORTO, di E. Kazan

