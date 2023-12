M5S, De Luca e Floridia inaugurano la loro nuova segreteria politica - Tempostretto

"Un luogo di confronto con la cittadinanza a Messina", dichiarano il deputato regionale e la senatrice

MESSINA – Novità per il M5S a Messina. I parlamentari messinesi del Movimento 5 Stelle, il deputato regionale Antonio De Luca e la senatrice Barbara Floridia, martedì 2 gennaio, alle 18, inaugureranno la loro nuova segreteria politica, che si trova in Via Dogali n. 50.

“La scelta di aprire questa sede nasce dalla nostra volontà di realizzare un punto di riferimento non solo per gli attivisti e simpatizzanti del M5S. Questa segreteria sarà un luogo di incontro e confronto con la cittadinanza messinese, uno spazio di condivisione dove, ci auguriamo, possano partecipare sempre più giovani che vogliono avvicinarsi alla politica attiva”, dichiarano i due esponenti politici.

De Luca è capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana. Floridia è presidente della Commissione vigilanza Rai.

