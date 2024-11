“Ma con chi ti stai rimettendo, Miriam?”

Imbrattare il prospetto appena rifatto di un palazzo per dichiarare il proprio amore non è certo segno di civiltà

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei proprio sapere se questa Miriam ha capito con chi si sta rimettendo! Povera Italia…Via Gonfalone: palazzo con facciata rifatta da poco. Che vergogna”.

Il lettore non ha torto: imbrattare il prospetto di un palazzo per proclamare il proprio amore verso una ragazza non è certo segno di civiltà. Ed effettivamente Miriam dovrebbe riflettere bene prima di rimettersi assieme a uno spasimante di tal fatta.