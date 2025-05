“Ma l’acqua dal rubinetto si può bere?”, nuovo sit-in al Municipio

Ennesima iniziativa del comitato: "Il Consiglio comunale è stato deludente. Vogliamo risposte a Messina sulla situazione idrica"

MESSINA – Nuovo sit-in di protesta del comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!”. L’appuntamento è sabato 10 maggio dalle 10.30 in piazza Unione europea, davanti al Municipio.

Ecco la nota del comitato: “Dopo un Consiglio comunale tenutosi lo scorso 28 aprile, alquanto deludente, che non ha risposto alle tante domande poste in questi mesi dal nostro comitato, insistiamo. Non ha risposto soprattutto alla domanda: ma l’acqua dal rubinetto si può bere? Così abbiamo deciso di confermare l’organizzazione di un sit-in di protesta. Intendiamo fare luce sulle tante verità non dette sulla questione acqua a Messina”.

Il comitato ricorda le tante questioni aperte:

“La vicenda dei quattro/ cinque pozzi trovati nella zona sud, di cui alcuni successivamente chiusi;

l’immissione in rete di acqua non ancora dichiarata idonea per il consumo umano da parte dell’Asp (Azienda sanitaria provinciale) – vedi ordinanza contingibile e urgente del sindaco Basile del 5 settembre 2024 e tuttora in vigore;

la penuria d’acqua in città e i relativi continui guasti alle condotte; primi segnali dell’ennesima emergenza siccità che anche quest’ anno la città è destinata a patire per colpa di una politica non rispettosa del diritto sacrosanto all’acqua h24″.

Continua il comitato: “Vi aspettiamo numerosi e insieme continuiamo a lottare per contrastare la politica fallimentare in questo settore portata avanti dal sindaco e da Amam (Azienda Meridionale

Acque Messina), proponendo al contempo soluzioni adeguate per lenire le sofferenze, anche economiche, patite dalle famiglie messinesi che non meritano un tale trattamento. Ci vediamo sabato 10 maggio a partire dalle ore 10,30 in Piazza Unione Europea. La lotta continua”.

