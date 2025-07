“Ma quale casa?”, la raccolta firme per cambiare la Costituzione: “Un tetto sulla testa per tutti”

Unione inquilini e Sunia hanno lanciato la l'iniziativa per modificare tre articoli e far riconoscere il diritto all'abitazione

MESSINA – Unione Inquilini e Sunia si mobilitano per affrontare anche all’interno della Costituzione il tema dell’emergenza abitativa. È stata lanciata nelle settimane scorse una raccolta firme per modificare tre articoli, il 44, il 47 e il 117, per far sì che si possa dare un “tetto sulla testa” a tutti.

Le modifiche

Le tre modifiche puntano a porre “a carico della Repubblica il dovere di garantire l’accesso all’abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persone l’esercizio effettivo dei diritti e una vita libera e dignitosa”. Ma anche a “estendere la tutela dei risparmiato all’accesso non solo alla ‘proprietà’ ma anche al ‘godimento’ dell’abitazione, comprendendo dunque anche altre forme quali l’affitto e la gestione pubblica degli alloggi”. E infine rafforza “il potere dello Stato, aggiungendo tra le materie di competenza esclusiva la definizione delle ‘norme generali in materia di politiche abitative’ e alla competenza concorrente in materia di ‘programmi di edilizia residenziale pubblica’”.

Currò: “Problema più grave dal 2013”

Antonio Currò, segretario di Unione Inquilini, ha spiegato: “Come Unione inquilini e come Sunia vogliamo lanciare questa raccolta firme per modificare queste leggi e garantire una casa sopra la testa a tutti. È una necessità storica per il nostro paese. Le famiglie vivono un ampio divario tra salari e spese. I mutui sono sempre più inaccessibili. Perché questa iniziativa? La Corte ha stabilito che il diritto alla casa è fondamentale per l’uomo. Modificando questi articoli della costituzione puntiamo a questo”. E ancora: “A Messina, al bando di marzo, hanno partecipato 1.200 famiglie. Abbiamo visto che questo problema della casa si è esacerbato dal 2013 in poi. Oggi gli sfratti sono numericamente come allora”.

Vallone: “Iniziativa ambiziosa”

Claudio Vallone di Sunia: “Il quadro nazionale ci racconta che il tema abitativo ha perso centralità. Un’iniziativa popolare per chiedere queste modifiche, invece, serve a rimettere la questione al centro del dibattito. Purtroppo lo spaccato odierno è perché non ci sono iniziative di legge né sensibilità politica. Veniamo da un referendum sul lavoro che si lega anche al diritto all’abitare perché sono due facce della stessa medaglia. Questa iniziativa è ambiziosa e complicata, ma il tema non può essere lasciato ai margini. Il tema è avere un tetto sulla testa, un abitare dignitoso. La nostra provincia non versa in buono stato. Gli sfratti sono stati 187, eseguiti quasi un centinaio. Ma il problema è che non c’è un percorso per seguire che fine faccia una persona sotto sfratto. Mancano protocolli per aiutare chi non può avere una casa. Ci sono persone letteralmente sulla strada”.

Si punta a 50mila firme

La raccolta firme durerà fino all’11 settembre si porta partecipare tramite SPID o CiE online al sito maqualecasa.it, dov’è anche possibile approfondire ulteriormente la questione. A oggi, ha spiegato Currò, sono state raccolte quasi la metà delle 50mila firme che servono. Ci saranno poi banchetti in città per la raccolta fisica comunicati via via tramite social.