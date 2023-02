Macabra scoperta a Merì, cadavere carbonizzato in piazza - Tempostretto

Al vaglio dei Ris I resti dell'uomo, intorno ai 40 anni secondo il primo esame. Non si esclude il suicidio

MERÌ – Sembra che siano sulla pista giusta i Carabinieri al lavoro sul caso del cadavere trovato semi carbonizzato in piazza Italia ’90 a Merì e già nelle prossime ore il corpo potrebbe avere un nome. Il ritrovamento ieri sera, quando a dare l’allarme è stato un passante. Dai primi rilievi pare si tratti di un uomo tra i 35 e i 40 anni. Sul posto anche i Ris per i rilievi scientifici, decisivi per stabilire com’è morto l’uomo e di chi si tratti, mentre i militari della Compagnia di Barcellona hanno raccolto alcune testimonianze e stanno verificando le denunce di scomparsa. Al momento nessuna pista è esclusa, dal delitto all’incidente anche se nelle ultime ore si fa spazio l’ipotesi del suicidio.