Mafia a Barcellona, definitiva la condanna a Saro Cattafi - Tempostretto

Sigillo della Cassazione ai 6 anni per l'uomo considerato "cerniera" tra mafia e istituzioni

E’ arrivata nella tarda serata la decisione della Corte di Cassazione: la condanna a 6 anni di reclusione per Rosario Pio Cattafi non è da rivedere, è confermata e diventa perciò definitiva. La Suprema Corte ha detto no all’appello del difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro, che nel 2021 aveva ottenuto per Cattafi l’ulteriore riduzione della pena da 7 a 6 anni. Secondo il difensore c’erano i margini per far cadere le accuse residue rimaste in piedi, ma i giudici del Palazzaccio hanno deciso diversamente.

Diventa definitiva quindi la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 6 ottobre di 2 anni fa, che avevano sancito la contiguità del legale d’affari al clan di Barcellona ma solo fino al 2000 e avevano escluso che avesse mai avuto un ruolo di vertice nella famiglia del Longano. Il “dossier” Cattafi all’esame del processo ora chiuso definitivamente è quello compilato dalla Direzione distrettuale antimafia alla fine degli accertamenti dei Carabinieri, sfociati nella maxi operazione antimafia Gotha 3.

Sul processo reggino aveva pesato la deposizione dell’ex boss pentito Carmelo D’Amico, che aveva portato alla riapertura del processo. Proprio la credibilità del collaboratore di giustizia era uno degli elementi centrali del braccio di ferro tra Accusa e difesa. “Aspetto le motivazioni per commentare – spiega l’avvocato Silvestro – resto però sorpreso che possa ritenersi credibile un collaboratore che davanti la Corte di Appello di Messina rende una dichiarazione e poi ne rende altra completamente diversa riferendo fatti appresi da un morto; questa è la correzione che ha indotto la Cassazione a sconfessare se stessa”.

Il processo in Calabria arrivava da un primo rinvio della Suprema Corte che aveva cancellato il verdetto a 7 anni precedentemente deciso dalla Corte d’Appello di Messina. In primo grado Cattafi era stato condannato a 12 anni.

Tra le parti civili ci sono i comuni di Barcellona e Mazzarrà Sant’Andrea, la Sicilsaldo srl, il Centro studi Pio La Torre e l’associazione nazionale Familiari vittime di mafia, assisti dagli avvocati Alvaro Riolo, Ugo Colonna, Giusi Troni, Ettore Barcellona e Fabio Repici.