Messina al bivio tra bellezza e “grande bruttezza”

L'apertura di Parco "Aldo Moro" e Villa Dante è un bel segnale ma occorre potenziare la cura quotidiana del territorio

di Marco Olivieri

MESSINA – Basta un attimo. Basta cambiare prospettiva. O la guardi direzione mare, nel segno dello scenario unico dello Stretto. O vai alla ricerca di palazzi e vie che mantengono l’antica bellezza. Oppure, in alernativa, ne vedi i notevoli segni di declino economico e sociale. Nelle foto, ad esempio, tra la spiaggia del Ringo e gli angoli del viale della Libertà, cogli alla perfezione il contrasto che ha segnato Messina dal gli anni Sessanta in poi in modo più significativo. Da un lato la “grande bruttezza”. Le offese alla sua bellezza, gli scempi edilizi, le baraccopoli, il degrado, le strutture abbandonate.

Dall’altro, una bellezza che, nonostante tutto, rimane e riaffiora. Basta poco o molto, dipende dai casi, per “riprendersi” la città e il suo patrimonio così violentato. Di certo, le imminenti aperture di Villa Dante e parco “Aldo Moro” rappresentano un segnale importantissimo per una realtà terremotata da questa lunghissima operazione di “grande bruttezza”.

Tuttavia, Messina potrebbe vincere la sfida del futuro e davvero rianimarsi se, assieme a un enorme lavoro sul piano sociale e culturale, rafforzasse la cura del territorio. Il Comune, approfittando dei nuovi innesti, deve investire in una nuova dirigenza che, assieme all’organo politico, non molli mai la presa su ogni angolo di questa martoriata città. Dalla cura del verde al controllo sull’esito dei lavori.

La necessità di una cura quotidiana del territorio

Non a caso, in questi giorni, abbiamo ricevuto una segnalazione su piazza Matteotti, trascurata dopo nemmeno due mesi dall’apertura al pubblico. E come dimenticare il cantiere per il parcheggio di Paradiso. In quest’ultimo caso è avvenuto il sequestro perché sul posto era accumulato materiale di risulta, non idoneo ai lavori. Sul piano formale era tutto in regola; sul piano sostanziale ora è in atto la verifica della magistratura.

In sostanza, la parola chiave per Messina è “cura”. La cura del territorio. E investe tutti i soggetti: dagli amministratori ai cittadini. Tra bellezza e bruttezza, tra risveglio e segni di un declino considerato spesso ineluttabile, c’è di mezzo una parola da ricordare: impegno. Impegno collettivo e individuale. Civico e politico.

